秘書妹尾牙獲得「手機特獎」！離職秒被老闆追討：必須還
許多公司在尾牙時都會舉辦抽獎，獲得大獎的員工更會被旁人投以羨慕眼神。不過就有女網友無奈訴說，獲得大獎後的悽慘遭遇，更令不少網友大喊好誇張。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 21:55:06
原PO在論壇Dcard上發文提到「我從去年開始在這間公司當秘書，在今年尾牙的時候，老闆有特別在頒獎台上頒給我一支全新空機」。老闆當時表示，自己會送手機給員工使用，更開玩笑補上一句「不要因為收到手機就離職耶！」原PO當時也笑著回應「怎麼可能會離職啦！」
但由於當時原PO使用的手機還很新，因此決定把這份禮物轉手賣給有需要的朋友。不久後老闆見原PO沒有使用新手機，便開口要求「沒使用就要還回來」。這讓她立刻錯愕的回應「這手機不是送我了？」之後老闆又改口，手機可以賣出去，「但要賣給同公司的員工」，但原PO沒有繼續多想，認為「老闆都說可以賣了，那已經賣給朋友也沒問題吧」。
到了近期因為薪水、工時等問題，原PO提離職，沒想到公司主秘書這時又向她要回那支手機，並表示「那是公務機，而且不能轉賣」，更持續索討手機。原PO也向勞工局求助，對方則說「若公司堅持要還回手機，那就要用協調會的方式去調解，若調解不成，公司也有提訴訟的權利」。
完整過程曝光後，也立刻有網友點出盲點「公務機要財產清冊，還要有由你管理的簽章」、「去看有沒有被報稅，公司抽獎送禮你是要繳稅的」、「要求公司先拿出公務機簽收證明」、「用公司的資產來表現大氣，這老闆真是公器私用的最佳教科書」。（編輯：潘毅）