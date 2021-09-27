外送員「叔叔阿姨」數量變多！客追問得知內幕：變常態了
外送平台近幾年崛起，民眾不用自己出門，即有外送員迅速送餐到家。不過就有網友觀察到，近期前來送餐的外送員，有不少已是「叔叔、阿姨」輩分的年齡，文章也引起鄉民的討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 22:03:35
原PO在論壇PTT上發文提到，「最近叫了好幾次外送，外送員感覺都是40歲以上的人，但以前比較常見的是20-30歲的青年，中年外送員感覺有越來越多？我也跟一位外送員阿姨聊過，她說老公突然失業所以就出來幫忙，就多多少少補貼家計，以前會覺得有點不捨，但現在好像蠻常態，就是一種工作選擇罷了，大家覺得呢？」
不少網友看完後也紛紛回應「門檻低入職快，一時之間找不到工作就可以去跑」、「外送確實提供了很多工作機會，讓願意工作的人能夠求得溫飽」、「有做有錢賺，其實已經打贏一票多做還沒錢的工作」、「門檻低啊，我朋友40多，因為疫情失業，上了年紀沒人要只能跑外送」、「疫情關係 原本的工作受影響 外送可是幫助不少家庭的」。
但也有人提到目前這行業遭遇的困境，「跟幾位外送員聊過，越來越難做的感覺」、「待遇跟以前差很多了」、「中年的是因為別無選擇，不好找工作」。（編輯：潘毅）
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