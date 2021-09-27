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外送員「叔叔阿姨」數量變多！客追問得知內幕：變常態了

▲外送平台近幾年崛起，民眾不用自己出門，即有外送員迅速送餐到家。不過就有網友觀察到，近期前來送餐的外送員有不少人已是「叔叔、阿姨」的年齡。（圖／翻攝Pexels）
▲外送平台近幾年崛起，民眾不用自己出門，即有外送員迅速送餐到家。不過就有網友觀察到，近期前來送餐的外送員有不少人已是「叔叔、阿姨」的年齡。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-09-27 22:03:35

外送平台近幾年崛起，民眾不用自己出門，即有外送員迅速送餐到家。不過就有網友觀察到，近期前來送餐的外送員，有不少已是「叔叔、阿姨」輩分的年齡，文章也引起鄉民的討論。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「最近叫了好幾次外送，外送員感覺都是40歲以上的人，但以前比較常見的是20-30歲的青年，中年外送員感覺有越來越多？我也跟一位外送員阿姨聊過，她說老公突然失業所以就出來幫忙，就多多少少補貼家計，以前會覺得有點不捨，但現在好像蠻常態，就是一種工作選擇罷了，大家覺得呢？」

▲原PO在跑外送收入太少，實在撐不住之際看見「1曙光」，也讓他秒拆外送箱。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲不少人指出，外送員門檻相對低，讓不少因故失業的人暫時能有份工作溫飽。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不少網友看完後也紛紛回應「門檻低入職快，一時之間找不到工作就可以去跑」、「外送確實提供了很多工作機會，讓願意工作的人能夠求得溫飽」、「有做有錢賺，其實已經打贏一票多做還沒錢的工作」、「門檻低啊，我朋友40多，因為疫情失業，上了年紀沒人要只能跑外送」、「疫情關係 原本的工作受影響 外送可是幫助不少家庭的」。

但也有人提到目前這行業遭遇的困境，「跟幾位外送員聊過，越來越難做的感覺」、「待遇跟以前差很多了」、「中年的是因為別無選擇，不好找工作」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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