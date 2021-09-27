28K男友卡費暴增！女查出「用途」尷尬 眾秒勸：沒未來
情侶間交往後，對於「金錢的價值觀」也時常成為爭執導火線。就有位女網友驚覺男友的卡費突然暴增，查出用途後卻讓她相當疑惑「自己該不該制止」，完整過程曝光也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 22:53:42
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我男友目前26歲，每個月收入約2萬8，但他是一位非常愛儲值遊戲的人，我也會儲值遊戲所以能理解，但直到發現他卡費累積6萬多，是因為到額度上限才無法增加，我才開始限制他的花費」。
原PO也與男友約定，若這6萬卡費還沒還完前，又偷偷儲值的話就會分手。沒想到近期看到帳單，原PO又發現男友偷偷儲值1千多元，讓她開始困惑「在想我是不是真的要果斷，還沒結婚我是不是管太多…可是畢竟交往多年了，而且他平常對我很好，想知道大家的想法」。
過程曝光後，幾乎所有網友都一面倒搖頭「趕快分手吧，這男的眼光都很短淺，只在乎當下的快樂」、「其實如果收入夠高，要花多少錢儲值都沒問題，但重點超出能力不是很好，只想到自己沒有想到你們的未來」、「可以理解想儲值的衝動，但金額應該控制在收入的5%左右就差不多了」、「都26歲了，才賺2萬8，還這樣花錢，妳不擔心未來嗎？」「講不聽又沒信譽的人，真的趕快放生」、「愛能當飯吃？現在就這樣了，以後結婚還不把妳的卡刷爛」。（編輯：潘毅）