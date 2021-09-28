牛肉麵吃哪種麵條內行？老饕齊喊「它」：口感好又不易爛
牛肉麵是不少台人喜愛的美食之一，大多又分為「清燉」和「紅燒」兩種口味，而吃牛肉麵的時候，還可以依照喜好選擇純湯、瘦肉，或者是半筋半肉。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，吃牛肉麵時，麵條都選擇哪一種？貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 07:26:24
原PO好奇提問，每次吃牛肉麵這道料理時，大家是「細麵派」還是「粗麵派」？他透露自己如果是吃清燉口味，喜歡搭配細麵，而且要很細的麵；如果是紅燒口味的話，則喜歡搭粗麵，所以每次買的時候都會先問有什麼麵條，再決定要點什麼口味，笑問「也有人跟我一樣吃牛肉麵會挑麵體嗎？」想知道大家吃牛肉麵都選哪種麵體。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，一票老饕意見一面倒向「粗麵」，紛紛回應「永遠都粗麵」、「牛肉麵就是要吃粗麵，越粗越好＋1」、「粗，越粗我越愛」、「不管什麼麵都要粗麵，我就愛粗的」、「粗麵啊，不易爛口感又超好」。
不過，也有網友表示「各半」、「超細麵派或陽春麵派，重點是麵條要Q，不能軟爛」、「鍋燒意麵」、「只吃細麵or刀削」、「都可以，湯頭好不好吃才是重點」、「細麵，有些店家粗麵太雷，但好吃的粗麵是上選就是了」、「細麵或冬粉」、「湯好肉好管它啥麵」。（編輯：賴詠璿