鹹酥雞要老闆「隨便配」！他一看傻眼：200元 全場吵翻
鹹酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選。且鹹酥雞攤除了雞肉主食外，更有許多豐富配菜可以選擇，往往讓消費者一點餐就停不下來。就有位網友抱怨自己點鹹酥雞時要老闆「隨便配」，湊成200元就好。但回家打開袋子一看，卻讓他直呼「這樣值200元？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 10:39:11
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，不滿表示「老闆我要鹽酥雞200，隨你配。然後這些，有值200嗎？」並分享了一張鹹酥雞袋子打開的照片，照片中可以看見有鹹酥雞有魷魚，還有豆干和其他配料，至於值不值200元，恐怕就見仁見智，看個人主觀評價了。
不過多數網友都認為既然原PO自己要老闆「隨便配」，那也沒什麼好抱怨的，紛紛留言回覆說，「認真覺得價位斤兩就是這樣，也不會因為隨便配，斤兩就變少，如果自己要讓店家配，配了又會嫌的，那就自己點，不要為難店家」、「有肉有魷魚，差不多這價錢啊」、「吃米不知米價，你是不是不常吃鹹酥雞，我一個人隨便點都要快$300了」、「你就乾脆說出你希望的200是怎樣配」、「會計較就不要這樣點餐」、「上次有客人就這樣跟我吵架了...要人家配又要嫌貴...以後人家在說兩百隨便我都給他全部都夾米血」。
但也有網友覺得，「這是貴在設計費！老闆精心挑選設計出來的菜色」、「老闆：你不配」、「貴，但看地方」。（編輯：倪浩軒）