美食巷仔內／米其林三星名廚　美享地餐廳獻星光饗宴

有「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》預計 2022 年將高雄納入評鑑範圍，而這股米其林炫風已提前引爆，高雄萬豪酒店11樓「Majesty 美享地餐廳」聘請米其林三星主廚Thomas Bühner和美享地主廚Xavier 聯手合作推出星光饗宴，也是微解封以來全台首場「米其林饗宴」，從9月29號至10月3號，提供午、晚宴，每場席次限定40人，消息一曝光，餐位瞬間秒殺。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-28 10:42:55
雖然高雄明年才納入米其林評鑑城市，但早已吸引不少國際級米其林餐廳陸續進駐，包括由隱世廚神鄭錦富在漢來大飯店內，掌杓的香港高級粵菜名人坊餐廳，最高曾獲得2顆星認證；日本米其林一星鐵板燒餐廳UKAI TEI在高雄晶英國際行館的海外分店。還有最新的高雄萬豪酒店「Majesty 美享地餐廳」，由德國米其林3星餐廳La Vie主廚Thomas Bühner任顧問，並由香港1星餐廳EPURE前主廚楊展浩（Xavier）駐店，讓饕客笑封「4星餐廳」，而這次獻上零距離的米其林星級美味，午宴每4180元，晚宴每人9800元，已預訂一空。
Thomas Bühner餐飲職涯中最重要的轉捩點是1989年，他在德國名廚Wohlfahrt嚴格的廚藝訓練與啟發下，累積寶貴經驗廚藝精進。1991年他出任〈 La Table〉餐廳主廚，5年後他得到人生中第一次米其林肯定得到 1 星，1998年摘2星。2001 年，Buhner 獲《 Gault & Millau》的「年度崛起新星」肯定，5年後則獲選為「年度最佳廚師」。自2006年4月起，他與合夥人 Thayarni Kanagaratnam 共同開設〈La Vie 〉餐廳，自2012年起持續蟬連米其林3星，連續7年都維持住三星，是米其林榜上傳奇。
2018年Thomas Bühner 開始「繞著地球跑」的廚藝人生，受邀到世界各地頂級餐廳客座獻藝，他用敏銳的舌尖體驗台灣風情，融入一貫的料理哲學「三維立體馥鬱美饌」，其三維包括，突顯各食材的天然風味丶堅持低溫烹調技法，以及務求每道菜式之間在滋味和口感上的和諧平衡，讓用餐宛如聆聽交響樂般美妙動人，美食交響曲旋風即將席捲港都。