男記不住「12個數字」慘被笑！全場秒懂：被唐鳳訓練出來

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問題一曝光，就引來不少網友點頭留言，「可以欸～可能是數字排序很好記」、「多輸幾次就記得起來」、「可以，家人的也記得起來（序號連貫」、「以前無法現在可以，被唐鳳訓練出來的」、「最近常用到健保卡號碼，前4碼不用記，剩8碼已經背起來」、「剛剛想著這有難度，一轉念才發現自己竟然背得出來……大概我的數字太簡單了」。
但也有人坦言，「不行，每次疫苗還是怎麼的都一定要拿出健保卡」、「完全背不起來，每次用疫苗都要翻卡出來看」、「這不是那麼常用的號碼吧？有必要記嗎」、「我是要預約五倍券才知道健保卡有號碼」。
倘若民眾難以記得健保卡卡號，衛生福利部也提供方法，只要本人或家人健保卡有綁定在個人手機上，就可以手機透過「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，利用「健保櫃檯」中「健保卡狀況及領卡紀錄」功能，立即查看本人或家人的「健保卡卡號」，隨時隨地可查詢，既便利又安全。（編輯：陳雅雲）
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