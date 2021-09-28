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男記不住「12個數字」慘被笑！全場秒懂：被唐鳳訓練出來

▲有網友沒記健保卡的12位號碼被朋友嘲笑，隨即引來眾人直喊「被唐鳳訓練出來！」（示意圖／行政院提供）
▲有網友沒記健保卡的12位號碼被朋友嘲笑，隨即引來眾人直喊「被唐鳳訓練出來！」（示意圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-28 10:55:48｜2021-09-28 11:51:00

受到新冠肺炎疫情影響，政府推出不少相關政策，除了國人熟知的公費疫苗預約系統，為提振國內經濟，也推出「振興五倍券」政策。但不論是網路登記、預約疫苗，還是查詢五倍券綁訂狀況等，都需填上健保卡卡號才能進行，就有一名網友指出，自身因沒記健保卡的12位號碼而被他人取笑，讓他不解詢問「大家會記健保卡上12碼的序號嗎？」

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原PO於PTT WomenTalk板上以「不看證件的話能背出自己的健保卡序號嗎」為題發文，表示自己無法順利記下健保卡的12位數字，甚至被同學嘲笑說「這麼基本的資訊為何不記？」對方甚至連家人的健保卡號碼都記下，這樣的情形，也讓他不解詢問「大家會記健保卡上12碼的序號嗎？」

▲網友不解詢問「大家會記健保卡上12碼的序號嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友不解詢問「大家會記健保卡上12碼的序號嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友點頭留言，「可以欸～可能是數字排序很好記」、「多輸幾次就記得起來」、「可以，家人的也記得起來（序號連貫」、「以前無法現在可以，被唐鳳訓練出來的」、「最近常用到健保卡號碼，前4碼不用記，剩8碼已經背起來」、「剛剛想著這有難度，一轉念才發現自己竟然背得出來……大概我的數字太簡單了」。

但也有人坦言，「不行，每次疫苗還是怎麼的都一定要拿出健保卡」、「完全背不起來，每次用疫苗都要翻卡出來看」、「這不是那麼常用的號碼吧？有必要記嗎」、「我是要預約五倍券才知道健保卡有號碼」。

倘若民眾難以記得健保卡卡號，衛生福利部也提供方法，只要本人或家人健保卡有綁定在個人手機上，就可以手機透過「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，利用「健保櫃檯」中「健保卡狀況及領卡紀錄」功能，立即查看本人或家人的「健保卡卡號」，隨時隨地可查詢，既便利又安全。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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