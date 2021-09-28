露營為何越來越流行？台人點出「殘酷理由」：不爆紅都難
近年來台灣掀起一陣露營風潮，不少民眾都會趁著假日和親朋好友相約，一同悠閒露營度過閒暇時光，不僅能擺脫城市的喧囂，還能享受大自然的美好風光。不過，就有一名網友好奇詢問「為何露營越來越流行了？」而引來內行人點出爆紅關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 11:16:27
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近發現在台灣露營越來越流行，讓他不解詢問「每次假期營地就都被訂滿了，為啥台灣人這麼愛露營，有沒有八卦？」
問題曝光後，隨即引來不少鄉民搖頭直呼，「對我來說露營真的很好笑，帶一堆鍋子出門煮菜餵蚊子，回家洗碗」、「完全無法理解」、「露營就是自虐阿，比平日上班還累」、「跟風而已啦，跟之前健身爬山一樣」。
甚至有內行人點出爆紅原因，指出「不能出國」、「沒得出國又很窮，壓力很大沒處釋放，只好去露營，不爆紅都難」、「認真說……因為不能出國」、「因為不能出國，要找個地方拍照炫耀」、「因為不能出國拍照打卡」。
但仍有網友大讚表示，「我知道幾個有小孩的家庭會組團，帶小孩過去那邊放電，兩個假日輕鬆搞定，不用煩惱要做什麼」、「搭拆很累，但過程很放鬆很舒服，只是真的不要超過時間還吵到別人」、「3個家庭約一約，小孩會自己找東西一起玩，大人只要輪流顧就好，超放空」。（編輯：陳雅雲）