別吃過量！便當配菜「熱量排行」曝光 第1名外表超無害
對於許多上班族而言，平常中午短暫的午休時間用餐，「便當」是方便又經濟實惠的選擇之一，而便當常見的搭配方法，多為1主食和3樣配菜，你都習慣選擇哪些品項呢？今（28）日美女營養師高敏敏在臉書分享「便當配菜熱量圖鑑」以及「鈉含量」，來看看你最喜歡的搭配熱量有多少吧！
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 11:44:40
高敏敏指出，若以每一格配菜35公克為例，根據熱量排序依序是：豆棗147kcal，鈉含量229mg；辣筍108kcal，鈉含量454mg；螢光咖哩100kcal，鈉含量445mg；菜脯92kcal，鈉含量597mg；毛豆炒豆乾92kcal，鈉含量270mg；紅蘿蔔炒蛋92kcal，鈉含量120mg；洋蔥炒蛋80kcal，鈉含量127mg；三色豆75kcal，鈉含量266mg；紅燒茄子64kcal，鈉含量305mg；滷海帶55kcal，鈉含量337mg；電話線（海茸）53.8kcal，鈉含量230mg；油菜48kcal，鈉含量96mg。
高敏敏坦言，雖然這些菜色大多都不討喜，但它們的營養價值超高，以海茸來說，外觀捲捲的模樣又非常像電話線，它的維生素A能幫助提升免疫力，礦物質鈣、鎂可以強健骨骼，維生素B群則維持代謝健康，更有豐富膳食纖維幫助消化順暢。
至於大家最不喜愛的三色豆，其實含有紅蘿蔔的維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康；澱粉類的青豆仁也有豐富膳食纖維，可以跟精緻澱粉替換著吃；含葉黃素、玉米黃素的玉米，也是3C族及辦公族必備的營養之一。不過，高敏敏也提醒，像是辣筍、菜脯等鈉含量比較高的配菜，就要多留意，長期吃過多易導致水腫、腎臟負擔、高血壓等。（編輯：賴詠璿）