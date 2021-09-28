爽用高鐵APP訂票！乘客多做「一舉動」釀悲劇：要重買了
台灣大眾運輸發展日益完善，其中高鐵就因快速的特點，成為不少人移動方式的首選，近年來高鐵也推出「T Express」行動購票APP，讓民眾能享受更便利的乘車體驗。不過，就有一名網友指出，他透過高鐵APP早已訂購一張車票，卻因「一舉動」需要退票重買了！
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 11:49:33｜2021-09-28 11:50:54
原PO於Dcard上發文，表示自己透過高鐵「T Express」行動購票APP，訂了於10月2日發車的車票，甚至已經利用手機取票成功。但他透露「結果我需要換手機，但遇到狀況是這張已經取進我手機，明天這隻手機是會被舊機回收收走的，同時拿到新手機」，這讓他著急詢問「這樣如果我手機資料轉過去，票證是不是會不見⋯」。
問題曝光後，隨即引來行家直喊「對，你要退票重買了！」甚至貼出一張手機取票時的提醒截圖，只見上頭寫著斗大的「請注意」三字，內容則說明「若於本手機取票後，即無法移轉至其他設備或通路取票，且限用本手機搭乘。」
事實上，根據台灣高鐵官網指出，在取票說明一欄就有解釋，乘客取得手機票證後，僅限用原取票手機開啟乘車票證（含乘車條碼QR Code），且該票證禁止移轉或複製至其他手機使用，故乘客需於取票前先行確認將使用本手機通過閘門乘車；另外於其它注意事項也提醒，手機票證為不記名乘車票，如手機遺失或故障致無法出示手機票證者，恕無法受理車票補發，乘客須另行購票搭乘。（編輯：陳雅雲）