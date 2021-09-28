哪隻iPhone功能大躍進？用戶大讚揭「3世代」：有感進步
iPhone系列手機每年推陳出新，最新的13系列新機也在24日開賣，在預購階段時，就已經預約幾乎全滿，手速太慢的人，現在預購都要等到10月中旬才能夠拿到實體機。對此，近日就有網友表示疑惑「哪隻iPhone功能是最大躍進？」沒想到就有用戶大讚揭露了3個世代，直言「真的有感進步」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 11:46:56
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「iPhone有哪幾代算大躍進？」的文章表示，「11應該算是最近大躍進的一代吧，雙鏡頭和3鏡頭的基礎也是在這一代開始的，前面的XR就被嫌到流湯，12和13則是擠牙膏（意指成長性不多）」，這也讓原PO表示「這樣說11還真的算是一次給很多，還把XR那一代嫌到流湯的都改進了不少，各位認為蘋果哪幾代有大躍進過啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為iPhone在「5s、6s、X系列」這3個世代時，進步最多，「6s尺寸變大、X全螢幕、11鏡頭，都算有感進步」、「我5S換XS，超級大耀進」、「每代都有革命性的創新」、「XR買最好吧，便宜平民機又好用」、「每代都有革命性的創新」、「5s跳6s跳X都變很大」。（編輯：王柏文）