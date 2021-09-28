《魷魚遊戲》3符號出沒台灣！劇迷全抖爆 真相卻尷尬了
近期由李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》於全球爆紅，在台灣也掀起許多劇迷熱議，故事中的不少片段也讓人記憶深刻。然而，就有一名網友在台灣國道上，發現有看板出現劇中的經典符號「◯△□」，照片一出後立馬掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 12:48:19｜2021-09-28 13:36:31
原PO於臉書社團《路上觀察學院》上貼出一張照片，只見畫面中是台灣國道的街景，但仔細一瞧，畫面最右邊有個藍色看板，上頭被印上斗大的三種符號，由左至右依序是「圓形、正方形、三角形」。
看到這三種圖形，讓原PO不禁聯想於全球爆紅的韓劇《魷魚遊戲》，「◯△□」便是劇中的經典符號，雖然看板符號的排序和形狀和劇中不同，但仍讓原PO見狀搞笑直呼「想被孔劉sendtreepay（打巴掌）的請靠右！」
貼文曝光後，引來不少劇迷笑翻留言，「這123一去不回頭」、「我那天經過看到就覺得一定會有人po出來」、「會出事的啦！阿北」；但事實上，看板上頭的符號應是英文字母「OMV」，而OMV則是一家奧地利石油天然氣集團，原PO所見的符號為該公司Logo。（編輯：陳雅雲）