失智症患者福音！多項新藥納入健保給付

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據世界衛生組織報告，失智症已成為全球公衛隱憂，台灣也面臨人口老化，失智症人數增加難題，這次藥物共擬會議同意中重度及重度阿茲海默氏症病患，可併用AChEI（acetylcholinesterase inhibitors）及memantine兩種藥物，在擴增給付後預計5年內每年約有1.6萬至2.2萬名病患受惠。
另外，健保署表示，目前健保給付之過動症治療藥物是在兒童時期已診斷為注意力不足過動症患者，根據英國NICE治療準則建議，如果兒童時期未曾被診斷的成人ADHD患者，若受症狀顯著影響如危險駕駛及影響職業、人際、家庭等功能，確有需要接受治療。
在這次的藥物共擬會議上，也同意修訂ADHD之用藥年齡由6歲以上至18歲以下，擴增至6歲以上至未滿41歲病患，預估擴增後五年內每年約有2,000名至4,000名病患受益。
此次，藥物共擬會議也同意把不分癌別、具高度選擇的TRK融合蛋白抑制劑口服larotrectinib成分藥品納入健保給付。該藥品是屬於突破創新的新藥，預計此藥納入給付後五年內每年約有10至23名病患受惠。
此外，在這次的藥物共擬會議中，也通過了由國人自行研發治療帕金森氏症含Carbidopa及Levodopa之緩釋膠囊劑的新劑型藥品，該藥品可改善一般Levodopa藥品因藥效減退效應和開關(on-off)現象。經藥物共擬會議討論後同意該藥納入給付，預計五年內每年約有900名至2,600名病患受惠。
健保署表示，為落實健保照護弱勢之民眾，近年致力於加速新藥之審核及合理分配有限之醫療資源，除了將健保資源用於最有效益的治療，並且配合臨床治療方面實際用藥需求及治療趨勢，未來亦將持續與藥物共擬會議代表（含專家、醫界團體、付費者代表、病友團體及製藥界代表）一起努力，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益。