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失智症患者福音！多項新藥納入健保給付

▲健保署最快自明年元月起，核准多項藥品納入健保給付。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲健保署最快自明年元月起，核准多項藥品納入健保給付。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志康/綜合報導

2021-09-28 13:27:16

衛福部中央健康保險署（健保署）日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」（以下稱「藥物共擬會議），通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，包括治療失智症藥物，以及兒童罕見癌症等。預期最快將於明年元月正式上路，每年將有超過1.6萬人次受益。

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健保署今（28）日指出，日前的藥物共擬會議中，通過了多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，其中包括治療NTRK基因融合實體腫瘤、帕金森氏症等新藥納入給付，以及開放併用二種治療失智症治療藥物於中重度及重度阿滋海默氏病之失智症、放寬成人使用注意力不足過動症治療藥品、治療社區性肺炎抗微生物藥物擴增於小於2個月之新生兒及嬰兒。

據世界衛生組織報告，失智症已成為全球公衛隱憂，台灣也面臨人口老化，失智症人數增加難題，這次藥物共擬會議同意中重度及重度阿茲海默氏症病患，可併用AChEI（acetylcholinesterase inhibitors）及memantine兩種藥物，在擴增給付後預計5年內每年約有1.6萬至2.2萬名病患受惠。

另外，健保署表示，目前健保給付之過動症治療藥物是在兒童時期已診斷為注意力不足過動症患者，根據英國NICE治療準則建議，如果兒童時期未曾被診斷的成人ADHD患者，若受症狀顯著影響如危險駕駛及影響職業、人際、家庭等功能，確有需要接受治療。

在這次的藥物共擬會議上，也同意修訂ADHD之用藥年齡由6歲以上至18歲以下，擴增至6歲以上至未滿41歲病患，預估擴增後五年內每年約有2,000名至4,000名病患受益。

此次，藥物共擬會議也同意把不分癌別、具高度選擇的TRK融合蛋白抑制劑口服larotrectinib成分藥品納入健保給付。該藥品是屬於突破創新的新藥，預計此藥納入給付後五年內每年約有10至23名病患受惠。

此外，在這次的藥物共擬會議中，也通過了由國人自行研發治療帕金森氏症含Carbidopa及Levodopa之緩釋膠囊劑的新劑型藥品，該藥品可改善一般Levodopa藥品因藥效減退效應和開關(on-off)現象。經藥物共擬會議討論後同意該藥納入給付，預計五年內每年約有900名至2,600名病患受惠。

健保署表示，為落實健保照護弱勢之民眾，近年致力於加速新藥之審核及合理分配有限之醫療資源，除了將健保資源用於最有效益的治療，並且配合臨床治療方面實際用藥需求及治療趨勢，未來亦將持續與藥物共擬會議代表（含專家、醫界團體、付費者代表、病友團體及製藥界代表）一起努力，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益。
 

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