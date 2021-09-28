幸運餅乾「紙條」神預言！失業媽翻身賺上億：別輕易低頭

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阿曼達的老公為了幫她加油打氣，特別買了老婆最喜歡的中國菜，沒想到她在吃飯時，發現餐廳附贈的幸運餅乾，紙條上寫著「你會在商業上獲得驚人成功」，這讓她不禁心想「雖然我沒有任何商業經驗，但看到籤的時候我覺得這值得一試，反正我也沒什麼好失去的」。
阿曼達決定放手一搏，利用失業補助的160美元（約新台幣4435元）買一台裁切機，開始製作手工藝品在網路上販售，結果幸運餅乾的預言成真了，她的作品大受歡迎，甚至連老公也辭職一起加入，最後成為擁有市值高達1200萬美元（約新台幣3.3億元）公司的老闆。
阿曼達也鼓勵其他正處於困難的網友，「相信自己，相信宇宙，繼續尋找契機，千萬別輕易低頭」。故事曝光後，也吸引上萬名網友觀看，紛紛留言回應，「非常正能量，這故事真的很棒」、「這是我需要看到的，我為你的成功感到開心」、「我太喜歡這個故事了，恭喜」。（編輯：許智超）
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