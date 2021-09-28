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幸運餅乾「紙條」神預言！失業媽翻身賺上億：別輕易低頭

▲國外有位媽媽透露，她在5年前失去工作，導致經濟陷入重大困難，沒想到卻因幸運餅乾的紙條改變人生。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲國外有位媽媽透露，她在5年前失去工作，導致經濟陷入重大困難，沒想到卻因幸運餅乾的紙條改變人生。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-28 14:01:36

人生不會總是一帆風順，有時還是會遇到跌入谷底的情況，但只要重拾希望，人生依然有許多機會。國外就有媽媽分享，她曾失去工作導致經濟困難，準備申請破產時，卻在無意間得到一個幸運餅乾，沒想到竟意外改變人生，不但成功脫離貧窮，還成為了億萬富翁。

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國外一名35歲的女子阿曼達（Amanda）在《TikTok》表示，身為兩名孩子的媽，她在5年前失去工作，再加上老公的收入也不穩定，面對家中龐大的開銷，令她徹底崩潰，「我當時甚至動了不好的念頭，一度想要結束自己的生命」。

阿曼達的老公為了幫她加油打氣，特別買了老婆最喜歡的中國菜，沒想到她在吃飯時，發現餐廳附贈的幸運餅乾，紙條上寫著「你會在商業上獲得驚人成功」，這讓她不禁心想「雖然我沒有任何商業經驗，但看到籤的時候我覺得這值得一試，反正我也沒什麼好失去的」。

▲阿曼達打開幸運餅乾的紙條，上頭寫著「你會在商業上取得空前的成功」，讓她改變想法、重拾希望。（圖／翻攝自《someonefromthe80s》TikTok）
▲阿曼達打開幸運餅乾的紙條，上頭寫著「你會在商業上取得空前的成功」，讓她改變想法、重拾希望。（圖／翻攝自《someonefromthe80s》TikTok）
阿曼達決定放手一搏，利用失業補助的160美元（約新台幣4435元）買一台裁切機，開始製作手工藝品在網路上販售，結果幸運餅乾的預言成真了，她的作品大受歡迎，甚至連老公也辭職一起加入，最後成為擁有市值高達1200萬美元（約新台幣3.3億元）公司的老闆。

阿曼達也鼓勵其他正處於困難的網友，「相信自己，相信宇宙，繼續尋找契機，千萬別輕易低頭」。故事曝光後，也吸引上萬名網友觀看，紛紛留言回應，「非常正能量，這故事真的很棒」、「這是我需要看到的，我為你的成功感到開心」、「我太喜歡這個故事了，恭喜」。（編輯：許智超）

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