「新創vs大公司」要怎選？過來人點出隱藏真相：直接秒選
許多公司都會於求職網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此徵求適合的人才。而近日就有網友在網路上表示疑惑「『新創vs大公司』要怎麼選？」沒想到就有過來人點出隱藏真相，直言「直接秒選」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 13:38:36
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「想待新創還是大公司啊？」的文章表示，「在還沒出社會的年紀，大家比較想待大公司還是新創阿，待新創聽說可以學到很多東西，但也代表要打很多雜，待大公司無疑就是穩定，只要好好當好小螺絲的身分就可以高枕無憂」，原PO更點出自己心中的疑惑「大家覺得要待新創還是待大公司？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛點出了選擇「新創公司」和「大公司」的背後真相，「別傻了，待大公司才學的到很多東西，新創小公司學到的一堆沒洨用，找下一份工作時，人家看都不看一眼」、「第一份工作建議大公司，過來人心情」、「直接秒選大公司啊，新創10間有8間撐不過5年」、「新創10個9個屎，先不談內容，公司光要活超過三年，可能又淘汰一半去了」、「先去大公司在去新創」。（編輯：王柏文）