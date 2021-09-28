味噌湯煮完太死鹹？內行「一招」秒變甘甜：偷學日本師傅
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，後來傳入台灣後被開發出新的料理做法，成為不少家庭餐桌上的家常湯品之一。然而許多人燉湯時，總是苦惱該怎樣才能不失手，煮出既濃郁又不死鹹的味噌湯頭，就有網友表示家人十分愛喝味噌湯，但自己煮出來的成品都太過死鹹。對此，就有老饕分享「一招」能夠馬上拯救湯頭，更透露是日本師傅的秘訣。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 17:25:00
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，著急表示「真心求教！家人很愛喝味增湯～但我超商買的『品牌』回來煮都好死鹹....求味噌湯品牌...如果有簡單做法更好...」。
問題一曝光後，隨即引來網友們建議加入洋蔥、柴魚片、糖等食材，或將味噌最後再加入，直言「我會先爆香洋蔥後加水滾」、「加點糖跟柴魚片」、「要加甜的蔬菜熬煮（洋蔥、紅蘿蔔、大白菜）或加點糖，湯滾關火才加味噌」、「味噌要最後步驟才放入，否則越熬越鹹，還有記得加點二砂，才能提味」、「我發現用原味豆腐乳當味噌使用很好喝喔！甘甜」。
甚至還有老饕推薦加入「味醂」可拯救，「加糖和味醂和柴魚片」、「日本師傅的秘招+味醂」、「昆布柴魚高湯、味醂，然後味噌」、「煮味噌湯一定要有湯頭才會好喝，要先調整味噌與味醂、糖的比例」、「秘密武器『味霖』！」（編輯：陳雅雲）