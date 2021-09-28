《魷魚遊戲》爆紅！他疑《今際》先播為何不夯？網抖關鍵
剛上映不久的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，在海內外都引發熱烈討論，每天在網路上掀起許多相關話題，堪稱近期最具代表性的現象級戲劇。不過就有網友好奇詢問，類似題材的日劇《今際之國的闖關者》去年播出時為何沒有掀起同樣熱潮，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 16:50:21
原PO在PTT發文，詢問大家「今際之國怎麼沒有魷魚遊戲那麼熱門？」原PO指出《今際之國的闖關者》約在一年前上映，和《魷魚遊戲》都是類似的「殘酷版闖關遊戲」題材，但在遊戲設計、角色顏值、世界觀設定、挑戰失敗後的死法等等面向上，原PO感覺《今際之國的闖關者》都還要更勝一籌，不禁請教大家為何今際之國為何沒有造成同樣的討論熱度，「有八卦嗎？」
問題曝光後網友紛紛分析《魷魚遊戲》的獨到之處，「1.貧窮議題共感度，2.名字好記，魷魚都是真的生活過不下去的苦命人在玩，有家庭、有退無可退的理由，今際那種尼特族大眾也無感，怎麼會覺得一樣？從動機就不一樣了」、「可能韓國人比較會宣傳吧，韓國包裝真的很厲害」、「魷魚遊戲之所以大家好像第一次看到，並不全因為他是玩遊戲大逃殺的劇情，事實上他反而比較像寄生上流這樣的系列，只是用大逃殺的劇情來呈現出現實生活中更加地獄，反應的是真實的社會底層困境」。
不過也有網友認為，「魷魚贏的就是帥哥美女賣出知名度，還有一堆人哈韓哈瘋了」、「就大家都瘋韓劇，比較少人談論日劇」、「一堆韓國爛片都在netflix前幾名」。（編輯：倪浩軒）