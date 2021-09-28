搶購首批「iPhone13 ProMax」！到貨果粉卻臉綠：好害怕
iPhone13系列於本月24日正式開賣，不少民眾也搶先預購，希望能成為第一批擁有者。不過就有果粉拿到美美的第一批「iPhone13 ProMax」後，卻立刻臉綠了，完整原因曝光也引起共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 17:08:51
原PO在臉書社團《iPhone蘋果用戶交流區-瘋先生》上發文提到，過去蘋果出新機，自己都會先觀望一陣子，但這次萌生跟風預購第一波的念頭，也成功預購。
然而在原PO拿到全新的iPhone13 ProMax後，才驚覺自己訂的配件還沒到，無奈表示「配件是9月中買的，可能要10月中才到，不知道要直接裸機出門，還是在家放著爛，下次應該不會衝首波了」。
不少有相同遭遇的人也紛紛回應「跟版主一樣，目前貼imos保貼、鏡頭貼加包膜裸機中，等待10月中殼才會到」、「真的不敢拿全新裸機出門晃」、「配件沒到+1，衝首波也不敢先換，好害怕看到蜘蛛網」。
但也有裸機派網友建言，「後續沒有要轉賣的話，裸機其實沒差」、「我從iPhone5用到iPhone11都裸機，不知道省了多少配件錢」、「以前我都會貼保貼+厚殼，後面手機舊了用裸機就回不去了」。（編輯：潘毅）