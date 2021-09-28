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影／貓媽媽帶小孩屋簷躲雨　遇愛貓女屋主順利被收編 ！

▲貓媽媽帶小孩到人家屋簷下躲雨，全身濕淋淋睡得很安穩的模樣，讓屋主看了很心疼。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲貓媽媽帶小孩到人家屋簷下躲雨，全身濕淋淋睡得很安穩的模樣，讓屋主看了很心疼。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）

文/寵毛網

2021-09-28 17:36:33

誤闖民宅竟遇見終身貓奴！2018年6月正值梅雨季時，住在嘉義的網友李小姐，不經意發現窗外有隻母橘帶著兩隻小貓，躲在屋簷下相依偎睡得很安穩，仔細一看牠們髒兮兮而且還淋濕，從瘦弱的身材不難看出流浪對貓媽媽來說不好過，帶著小孩一定很不簡單才找到安心休息處，這幕讓李小姐看了好心疼，也因為這天開始牽起李小姐和浪貓一家的緣分。

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▲網友李小姐在下雨天遇到浪貓一家人。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲網友李小姐在下雨天遇到浪貓一家人。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲餵養一個月總算成功誘捕回家。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲餵養一個月總算成功誘捕回家。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
本身有養貓的李小姐，觀察貓媽媽「雅玲」警戒心很強，為牠們在屋簷下留一碗乾乾一個紙箱，小貓會到花台上吃飯、紙箱裡睡覺，貓媽媽不放心在旁緊盯，餵了一個多月後，李小姐陸續順利誘捕到母子三隻，她收留一隻小貓「將將」，另隻小貓成功送養，因雅玲很兇無法適應家貓生活，先結紮後讓牠休養恢復元氣才回歸自由。

▲貓媽媽雅玲個性兇悍，只好結紮休養後讓牠回歸自由。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲貓媽媽雅玲個性兇悍，只好結紮休養後讓牠回歸自由。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲雅玲天天上門討吃。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲雅玲天天上門討吃。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲貓爸爸大雄，是雅玲在外的依靠兩隻形影不離。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲貓爸爸大雄，是雅玲在外的依靠兩隻形影不離。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
雅玲回到街頭與附近已結紮的虎斑貓形影不離，李小姐觀察大雄應該是貓爸爸，感情很好天天早晚一起上門討飯，平時都在附近休息，經常隔著窗戶會面小孩將將，雅玲從個性謹慎小心，當了九個月的小食客總算敞開心房，混熟後既撒嬌又親人願意給摸，跟牠打招呼還會喵叫回應，每當下班停車時，雅玲會出現在停車場陪她一起走回家，天差地遠地轉變讓李小姐內心感到驚喜萬分！

▲雅玲從警戒心很強漸漸對李小姐卸下心防，還叼來一隻老鼠送禮。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲雅玲從警戒心很強漸漸對李小姐卸下心防，還叼來一隻老鼠送禮。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲雅玲的小孩將將，在李小姐家過上好日子。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲雅玲的小孩將將，在李小姐家過上好日子。（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
李小姐餵養浪貓一開始鄰居並不認同，但不氣餒把握機會宣導貓咪的個性、TNR的好處，慢慢地從嫌棄貓大便的鄰居竟然對浪貓有所好感，甚至準備貓砂盆，看到鄰居跟浪貓良好的互動李小姐很感激！前陣子大雄因生病去彩虹橋，李小姐傷感之餘也想表示：「有生命的動物都是有靈性的，我們用心相待，都會感受到真心的回應，非常感動認識這些有情有義的浪貓！」雅玲遇到對的人不僅有了容身之處，小孩將將也當家貓享福，愛貓的李小姐家裡還有貓咪要送養，歡迎關注IG帳號iris0810catlover。（編輯：楊釆蓉）

▲雅玲遇到李小姐，不僅小孩都有好歸宿，自己也不愁吃！（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）
▲雅玲遇到李小姐，不僅小孩都有好歸宿，自己也不愁吃！（圖／愛瑞絲の貓咪屋授權）

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