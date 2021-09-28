交往跟魷魚遊戲「87分像」！律師揭極限6關　網秒喊認同

近期由李政宰、朴海秀等人主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》於全球爆紅，在台灣也掀起許多劇迷熱議，而其中挑戰6個童年遊戲關卡也讓不少網友議論紛紛，其中爾虞我詐的劇情更讓粉絲看得直呼過癮，律師林智群也不禁感慨，形容在台灣男女想要交往就像這《魷魚遊戲》，同時提出競爭激烈的「六大關卡」讓不少網友笑翻秒喊認同。

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《魷魚遊戲》在台灣掀起話題熱潮，律師林智群今天也在臉書以該劇來比擬男女交往過程，「其實男女交往跟魷魚遊戲有87分像，456個競爭者，第一關外貌就可以砍死一半的人了；第二關個性再殺掉一半；第三關，性器不合，砍；第四關是錢，經濟狀況不行，砍；第五關是家人朋友，他們說不OK，砍；最後一關，婚禮過程，談得不順利，砍」。





文末，他更自嘲「不管男生女生，都會說我第一眼就被他／她的善良吸引了」，而該篇幽默譬喻也讓許多網友秒喊認同，更有不少粉絲「腦洞大開」跟著將婚配市場的真相當作遊戲關卡來形容「第三關擺太前面了，要面試很久，直接把第四關拉到第一關，總時間直接砍半，效率」、「誰跟你說第一關是外貌的，是錢！」、「還有最後Final關：離婚，這樣才算是完整的一段婚姻之路」、「最後就是孤家寡人了」、「到最後一個都不剩怎辦」。





▲《魷魚遊戲》在台灣爆紅，律師林智群也用這「生存遊戲闖關」設定來形容男女交往過程。（圖／翻攝自林智群臉書）

《魷魚遊戲》從9月17日開始熱播，上映不到一個禮拜，就在網路上成為超夯話題。劇情以生存競賽為主軸，456位欠下巨額債款的參賽者受邀到遊戲場地，依序挑戰6個童年遊戲，最終獲勝的人便可以抱走獎金456億韓元。但過程相當驚險，一旦失敗即會喪命。刺激緊湊劇情加上大咖韓星助陣，成功抓住廣大觀眾的注意力。（編輯：楊智傑）



