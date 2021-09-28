吃清粥小菜隨便拿就破百！店家曝「計價內幕」：份量有差
清粥小菜在宵夜時段總是非常受到歡迎，有許多菜色供大家挑選，但價格問題也時常登上話題版面。就有網友發文抱怨此事，而店員公布的計價方式，也吸引眾多討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 20:07:40
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上提到，「今天到清粥小菜的店家夾了4菜1蛋，外加一碗稀飯，結帳被收了125元，心裡真的嚇了很大一跳！」她隨後也詢問計價方式，一位資深店員則突然拿出一隻中型湯勺，並回應「價位上有寫一平匙40元，妳夾肉的份量是一匙半，多加10元！」
隨後原PO又發現盲點「餐檯上並沒有擺放作為計價標準的中型湯勺」，取而代之的是更大一點的湯勺，便繼續提問「為什麼不放計價標準的湯匙在餐檯上？」店員則辯稱「因為客人都會把湯匙拿回去回收桶，以至於都沒有湯匙」。她最後無奈地說，「只能告訴大家要多注意自助餐的計價狀況，有問題就問，不是下次不要來就好...助長歪風」。
不少網友看完整個過程也紛紛回應「清粥小菜隨隨便便都是一百起跳，有心理準備再去吃吧」、「這種清粥小菜真的價錢都不便宜」、「所以我不喜歡吃自助餐，所有算法都是自由心證，每次吃都一肚子氣」、「清粥小菜本來還沒那麽貴，自從N年前價錢調高後再也沒光顧過」。（編輯：潘毅）