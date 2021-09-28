學姐狂列13條「奇葩宿舍規定」！大一妹秒崩潰：不敢違抗

隨著台灣疫情逐漸控制下來，不少大學生也恢復正常上課，更有許多新生放下心中石頭，開心搬入宿舍打算迎接新生活，不過日前卻有一名大一新生在社群論壇《Dcard》上發文求救，表示自己的學姐室友竟然列出了13條「奇葩宿舍規定」，苦惱同時也分享到網路上向網友求解，話題曝光後掀起不少討論。

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近日不少大學開始正常上課，也有許多大一新生搬進宿舍正在習慣大學生活，不過這名女大生卻發文表示，自從入住學校宿舍後才發現，因為系上有學長學姐制，所以這個學姐室友的住宿規定也不好撕破臉違反，同時也列出這13條同住學姐所列下的住宿規定，向網友們討拍求助，其中不少荒唐規範就讓網友們看了也相當傻眼。

▲住宿舍難免與室友會有生活上的摩擦，不過強制要求遵守規定是否合理？（圖／取自《Unsplash》）

一、不管怎樣都要穿長褲





二、不能吃葷食





三、洗澡睡覺要戴口罩，我每天都被水嗆到感覺現在肺好痛，還有戴到長痘痘





四、因為現在是防疫期間，所以不能開冷氣、電扇、窗戶，我熱到過敏看皮膚科





五、飯前要祈禱，飯後也要祈禱





六、睡覺前也要祈禱





七、鬧鐘從早上4點響到早上10點，關掉就被罵





八、穿裙子要膝蓋以下，不能穿露胸





九、不能靠近異性因為怕室友談戀愛電話吵到人





十、半夜10點關燈





十一、不能化妝、染頭髮，因為學姐認為「女生要自潔」





十二、水限用超多





十三、不能吃泡麵、油炸，因為那個學姊要減肥





不少網友看到像是「洗澡、睡覺要戴口罩」、「不能吃葷食」等離譜要求後也相當傻眼，就連向學校反應更換寢室也遭到拒絕，情急之下只好上網求助，「要如何跟她對峙，是每個室友都那麼嚴格嗎？有什麼辦法可以對付她？」。





文章曝光後掀起許多網友熱議，儘管有網友懷疑真實性擔心是否只是「創作文」，但也有不少過來人分享自己曾遇過的誇張室友和奇葩住宿經驗，紛紛給出建議和留言安慰「你是人，不是她的寵物」、「每一條規定都反著做，看誰先受不了」、「宿舍只是住宿，在宿舍大家只是室友，都付一樣的錢，沒有他是老大的可能」、「你是來唸書體驗大學生活，不是來上寵物訓練課程，你不反抗，就是一個願打一個願挨，沒人救的了你」。（編輯：楊智傑）



