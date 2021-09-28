學姐狂列13條「奇葩宿舍規定」！大一妹秒崩潰：不敢違抗

一、不管怎樣都要穿長褲
二、不能吃葷食
三、洗澡睡覺要戴口罩，我每天都被水嗆到感覺現在肺好痛，還有戴到長痘痘
四、因為現在是防疫期間，所以不能開冷氣、電扇、窗戶，我熱到過敏看皮膚科
五、飯前要祈禱，飯後也要祈禱
六、睡覺前也要祈禱
七、鬧鐘從早上4點響到早上10點，關掉就被罵
八、穿裙子要膝蓋以下，不能穿露胸
九、不能靠近異性因為怕室友談戀愛電話吵到人
十、半夜10點關燈
十一、不能化妝、染頭髮，因為學姐認為「女生要自潔」
十二、水限用超多
十三、不能吃泡麵、油炸，因為那個學姊要減肥
不少網友看到像是「洗澡、睡覺要戴口罩」、「不能吃葷食」等離譜要求後也相當傻眼，就連向學校反應更換寢室也遭到拒絕，情急之下只好上網求助，「要如何跟她對峙，是每個室友都那麼嚴格嗎？有什麼辦法可以對付她？」。
文章曝光後掀起許多網友熱議，儘管有網友懷疑真實性擔心是否只是「創作文」，但也有不少過來人分享自己曾遇過的誇張室友和奇葩住宿經驗，紛紛給出建議和留言安慰「你是人，不是她的寵物」、「每一條規定都反著做，看誰先受不了」、「宿舍只是住宿，在宿舍大家只是室友，都付一樣的錢，沒有他是老大的可能」、「你是來唸書體驗大學生活，不是來上寵物訓練課程，你不反抗，就是一個願打一個願挨，沒人救的了你」。（編輯：楊智傑）