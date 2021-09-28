進外商「月薪拿7萬」！大一生陷兩難　過來人秒選這條路

每個人都想過著自己喜歡的生活，而究竟是「薪水」比較重要還是「生命經驗」比較重要，答案雖因人而異但也有不少人會有類似看法。日前就有名剛升上大學一年級的男網友表示，自己面臨是否該暫時休學進外商公司領月薪7萬的工作而猶豫，話題曝光後也引發許多過來人討論。

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這名大學生在社群論壇《Dcard》指出，自己今年剛上大學一年級，但自己暑假時進入了外商公司工作，擔任全職的薪資大約落在7至8萬之間，不過這份工作因為預期會繼續進行一年，將與自己目前的課表有所衝突，如果選擇半工半讀不僅薪水會只剩2萬元，也擔心自己反而連課業也無法顧及。





▲原PO猶豫是否該為了月薪7萬的工作而選擇休學一年?（示意圖／翻攝自Pixabay）

此外，他也提到自己家境背景並不理想，除了想替單親媽媽分擔房租、車貸之外，也擔心畢業後不知道有沒有辦法找到類似的工作，因此對於是否要休學一年全心投入職場感到非常猶豫。





原PO的困擾曝光後也掀起許多網友熱烈討論，其中一派過來人認為現階段「讀書」能夠打好底子與基礎，建議不要休學「我覺得大學還是以課業為重，我覺得不要為了那一年休學，畢業後難到找不到嗎」、「還是去讀書吧，讀對科系7萬元（月薪）很簡單」，不過多數網友則認為休學不過短短一年，把握月薪7萬的機會努力存夠資本，未來再復學也不遲「我會選擇休學耶，對我來說職場經驗比學歷更加分」、「休學吧 ，一年就把未來4年學費先賺起來了，而且大學4年有點零用錢會過得很舒服」。





而身兼電台DJ和YouTuber的歐馬克也在臉書下方留言表示「只要覺得大學好玩，就繼續；覺得反正也沒什麼朋友，就休啊。待過月薪七萬的外商，回學校的感受會完全不同，會更認真知道自己要學什麼」，獲得超過千名網友認同按讚。（編輯：楊智傑）



