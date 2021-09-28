開車上路最討厭遇啥狀況？他曝「1景象」爆共鳴：超危險
台灣許多人上班、上課都會選擇自行開車、騎機車，因此在尖峰時段交通總是格外壅塞。有網友就貼出自己上路遇到的「1種情況」，更瞬間引爆眾多用路人的共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 23:41:20
原PO在臉書《爆怨公社》上發文訴苦，「停個紅燈90多秒眼睛都快瞎了，對面那是休旅車的車頭燈，發現路上越來越多打鳥燈了，不只汽車連許多機車也是，只要是白色LED都又高又亮又遠，不知道是車出原廠就是這樣設計，還是打遠燈，但這樣只能算對向車倒楣嗎？還是有啥解決方法」。
畫面曝光立刻掀起眾多用路人共鳴「新出廠的車和機車似乎都配這種大的LED白燈，真的很困擾，我也遇過白天開的，連白天也會被閃到」、「下雨天更危險，我曾經被對向車道的車照到暫時性眼盲」、「我也被閃很多次，很想揍人」、「路上超多亂改燈...照到對向眼睛都快瞎」、「原來不只我有這種困擾，閃他燈又怕他其實根本沒開遠燈，然後被打」。
另外也有內行人無奈表示，「因為光型是過關，可是溢光以及燈具高低位子造成的視覺干擾永遠無解」、「有些驗車的時候不會過，但都會拆下來驗完就裝回去」、「很多都是沒有調整高度，因為台灣驗車合規的高度，就是會打鳥」。（編輯：潘毅）