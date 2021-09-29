國考穿22萬拖鞋！警抓包用「這物」作弊 全新手法超震驚
隨著科技日新月異，想不到連作弊工具一同升級。印度近日舉行競爭激烈的國家考試，結果竟有考生用一雙價值60萬盧比的「拖鞋」作弊，手法曝光後，讓當地警方感到相當驚訝，也忍不住說「這是一種全新的作弊方式」，此案目前已有10人被逮捕。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 10:42:09
綜合外媒報導，印度賈斯坦邦（Rajasthan）26日舉辦國家教師資格考試，當地政府為了防止考生作弊，特地將賈斯坦邦16個地區「斷網」，並安排了警察在各個考區駐點，但在考試前，就有監考人員發現數名考生形跡可疑，便將他們帶到醫院檢查。
怎料，他們檢查後才發現，這些考生穿的夾腳拖鞋裡有「藍芽設備」，耳朵內也藏有微型耳機，藉此聽取答案作弊。當地警察錢德拉（Priti Chandra）表示，至少有25名考生購買此拖鞋，且這款藍芽拖鞋要價不斐，一雙要價60萬盧比（約新台幣22萬元）。
錢德拉透露，他們早就知道有考生試圖作弊，但原以為是利用考題外洩、網路犯案等方式，沒想到竟有人利用「藍芽拖鞋」作弊，讓他不禁直呼「這是一種全新的作弊手法，想不到他們能如此精通科技」。事後，警方便通知各個考場，考試中心也要求考生脫鞋脫襪，赤腳進入考場。
事實上，印度國家考試競爭相當激烈，作弊行為也一直都非常普遍，手法更是五花八門，甚至還會有槍手代考、主考官考前販賣試題的情況發生，因此有些地區的徵兵考試採取「半裸考」，考生只被允許穿著內褲參加考試。（編輯：許智超）