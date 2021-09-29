3人集資中27億威力彩！律師提醒：「少做1事」秒噴2.8億
今（2021）年8月23日威力彩頭獎27億元開在新北市三峽區，中獎金額是史上第三高，台灣彩券公司今（29）日透露，頭獎是由3人集資合買，中獎人已完成領獎，且證實這3人是親友關係，在民營企業上班。對此，律師林智群就貼心提醒「1件事」，可以幫頭獎得主「省下」2.8億元，被網友讚爆。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 13:42:59
台彩指出，中獎的那張彩卷共投注這8組號碼，投注金額800元，其中1組選號為08、09、19、23、24及35，第二區選號為01，順利抱走頭獎。而幸運得主在領獎時都十分高興，開心到頭腦「有點昏昏沉沉」，據說還沒想好27億元要怎麼用。至於3人到底花多少錢集資？台彩則表示不清楚。
律師林智群也在臉書轉發相關新聞，並貼心提醒1事指出，頭獎得主「最好準備好文件，寫清楚合資出資比例跟金額、在哪家彩券行購買」，不然獎金先進到1人帳戶後，再匯到另兩人帳戶時會被認定為贈與，「超過220萬元部分都要課10%到20%不等的稅，以7.2億來算，就是2500萬＊10%等於250萬元，2500萬元＊15%等於375萬元，6.7億元＊20％等於1億3400萬元，加總就是要給國稅局1.4億多元，兩人份就是2.8億元」。
林智群最後笑稱，「一個小小的動作沒做，要多付2.8億元給國稅局，你說懂一點法律概念是不是很重要呢？」網友也在底下留言回覆說，「價值連城的冷知識啊」、「不缺這個法律知識，我缺的是中獎的彩券啊」。（編輯：倪浩軒）