金鐘56／《DD52》造勢追金鐘 綜藝節目獎衝擊常勝軍
第56屆金鐘獎即將在本週六登場，近年來因科技發達，且電視台經營不易，許多製作單位將重心轉移到網路節目，利用和網友的互動以及社群廣告賺取利益。這點從今年的「綜藝節目獎」入圍名單就可見一斑，除了選秀節目《菱格世代DD52》、談話節目《36題愛上你》、音樂節目《Semenay我們的歌》、已經收攤的《一個都不能少》外，還有黃路梓茵（Lulu）個人YouTube頻道推出的《畫說Lulu》，5個節目類型各有千秋，且和觀眾互動度高，屆時勢必會讓評審傷透腦筋。
記者臺孝婷/台北報導
2021-09-29 16:16:59｜2021-09-29 16:26:55
由詹仁雄製作的《菱格世代DD52》這次入圍「綜藝節目獎」、「節目創新獎」和「非戲劇類節目導播獎」3大獎項，不但在海選時就有千人報名，首席導師人選是楊丞琳、潘瑋柏，飛行導師則有王心凌、曾之喬、蕭敬騰、瘦子等，如此華麗的卡司讓該節目還沒播出就引發關注。《DD52》播畢後，還舉辦千人演唱會造勢，其中培養出來的女團HUR更在日前一口氣拿下義大利「維蘇威國家電影節」的「MV類最佳導演獎」、美國「DMOFF國際線上電影節」的「最佳後期製作」與「英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」的「最佳音樂錄影帶」，成績亮眼。
談話節目《36題愛上你》找來金鐘常勝軍吳姍儒、被網友稱作是「國師」的星座專家唐綺陽，以及時常在臉書針對時事發言的炎亞綸，3人雖然平常在不同領域發展，但節目節奏緊湊，搭配默契極佳，常常有不少笑點。除了「綜藝節目獎」，3人也將角逐「綜藝節目主持人獎」，唐綺陽日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時曾透露，自己年紀比吳姍儒和炎亞綸大，「年輕又漂亮，我好怕在他們旁邊就被比下去。」好在最後唐綺陽克服心魔，才會有如今的好成績。
由黃子佼主持的節目《一個都不能少》今年雙料入圍「綜藝節目主持人獎」和「綜藝節目獎」，對於拿金鐘拿到手軟的黃子佼來說，《一個都不能少》困難度其實相當高，不但要針對該集來賓量身打造節目內容，還要在很短的時間內幫忙尋人，所以他更希望製作單位可以拿獎獲得肯定，也坦言不會有拍攝第二季，「我的作品比較難複製也很難做第二季，因為成本太高。」
今年金鐘獎開先例，將網路節目也納入評審範圍，黃路梓茵（Lulu）的《畫說Lulu》找藝人上節目，一邊畫畫一邊談心，內容活潑生動，也獲得粉絲好評，目前已經在籌拍第二季。這次不再是以主持人、而是製作人身分走上金鐘紅毯，讓Lulu坦言感覺和以前不太一樣。音樂節目《Semenay我們的歌》致力推廣原住民音樂，讓更多觀眾可以藉由音樂了解台灣文化，第二季更將由黃子佼接手主持棒，希望藉由他的主持功力，挖掘更多原住民音樂人背後的故事。