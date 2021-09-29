拍到「尼斯湖水怪」現身？專家秒揭真相 機師悄下架影片
「尼斯湖水怪」相關的目擊傳說，一直被世界所注目。近期一位YouTuber馬沃爾（Richard Mavor）更發出拍到水怪現身的影片。然而過不到一天，專家史帝夫（Steve Feltham）就跳出打臉，更破解這支影片使用的後製手法。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 17:12:23｜2021-09-29 17:17:58
職業為機師的馬沃爾在個人YouTube頻道上傳在尼斯湖畔奧古都斯堡（Fort Augustus）的灣口休憩的空拍畫面，沒想到卻拍到一隻有著「尼斯湖水怪」外型的生物，從水底緩慢浮起、靠近獨木舟的畫面，讓影片瞬間爆紅。
而被封為「尼斯湖水怪獵人」的專家史帝夫（Steve Feltham），與自己的研究團隊檢查後，卻發現馬沃爾的影片只是將電影中的尼斯湖水怪膠捲，複印在他的無人機拍攝序列上，以此製造出幾可亂真的效果，網路也有人公布了一張蛇頸龍（Plesiosauria）的照片，與馬沃爾影片中拍到的尼斯湖水怪外型、顏色幾乎一模一樣，「這只是又一次關於尼斯湖水怪的騙局」。
對此馬沃爾仍未出面回應，但卻已悄悄下架了YouTube上的影片，似乎也已經明白無法再掩蓋真相。
踢爆這次造假事件的史帝夫，從1991年就搬到尼斯湖畔居住，以獵捕水怪為終身志業，更是全球在湖邊紮營看守最久的紀錄保持者，曾擔任多位大咖藝人的尼斯湖一日導遊。
已經在湖畔生活1萬多日的史帝夫也坦言「河面上的騷動，多半只是一條威爾士鯰魚，但我依然深信湖裡一定有東西，許多目擊事件非常離奇，幾乎難以解釋，這就像在玩拼圖一般，只要你有足夠的耐心，我相信就會抓到牠（水怪）的」。（編輯：潘毅）