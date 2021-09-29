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國慶連假恐壅塞　高公局規畫多條替代道路

▲國慶連假將至，為避免國道壅塞，高公局規畫國慶連假替代道路。（圖／NOWnews資料照）
▲國慶連假將至，為避免國道壅塞，高公局規畫國慶連假替代道路。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-09-29 17:42:22

交通部高速公路局今（29）表示，國慶連續假期將屆，高公局針對容易壅塞的路段規畫了4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾選擇。
高公局指出，連續假期因大量車潮湧現，經常造成車流回堵情形，高速公路局經持續觀察國道易壅塞路段，並針對該等路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛。
至於國慶連假期間，高公局建議用路人可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改走替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段不用等。

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高公局針對國道易壅塞路段，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾作為改道參考。

在國道長途部分，若國道主線壅塞時，高公局建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

至於地區短程部分，高公局建議民眾在國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3快官至草屯雙向、國3中興至中投北向及國3田寮至國10旗山地區東向等7條（替代道路路線可參考1968App或高公局網站）。

另為分散連假期間尖峰時段車流，國慶日連假期間（10/9~10/11）國道實施單一費率（無每日20公里優惠里程）、國3「新竹系統-燕巢系統」採單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費。

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