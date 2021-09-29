國慶連假恐壅塞　高公局規畫多條替代道路

高公局指出，連續假期因大量車潮湧現，經常造成車流回堵情形，高速公路局經持續觀察國道易壅塞路段，並針對該等路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛。
至於國慶連假期間，高公局建議用路人可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改走替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段不用等。
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在國道長途部分，若國道主線壅塞時，高公局建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。
至於地區短程部分，高公局建議民眾在國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3快官至草屯雙向、國3中興至中投北向及國3田寮至國10旗山地區東向等7條（替代道路路線可參考1968App或高公局網站）。
另為分散連假期間尖峰時段車流，國慶日連假期間（10/9~10/11）國道實施單一費率（無每日20公里優惠里程）、國3「新竹系統-燕巢系統」採單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費。