戴口罩嫌解鎖麻煩！果粉想買Apple Watch　內行3理由勸敗

新冠疫情下配戴口罩已成為民眾日常，不過對許多手持iPhone的用戶來說，因為配戴口罩無法使用Face ID解鎖多少帶來生活上的不習慣，日前就有一名果粉剛入手最新熱騰騰的iPhone13，猶豫是否該購買Apple Watch 6來搭配解鎖，話題曝光後也引發許多使用者討論。

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日前有名果粉在購入最新的iPhone13 Pro Max後，對於出門在外配戴口罩如想解鎖就得手動輸入密碼一事感到困擾，因此心生購買一支蘋果手錶方便解鎖的念頭，但又怕自己是白白花了一筆開銷，因此好奇的在PTT上的iOS版發文提問「要解鎖買Apple Watch 6值得嗎？」。





▲iPhone 13 ProMax上市後掀起購買潮，但也有網友想一起購買智慧手錶搭配解鎖功能。（示意圖／記者賴志昶攝）

文章曝光後有許多過來人紛紛給出心得回饋，不少人就指出其實只為了解鎖並不值得，但若有配戴手錶習慣，Apple Watch的眾多功能其實也相當便利，「買麥當勞、百貨吃飯、大賣場都是手錶免解鎖付費，方便很多 」、「看你有沒有習慣戴手錶」、「買麥當勞、百貨吃飯、大賣場都是手錶免解鎖付費，方便很多 」、「如果解封後，你還是需要長時間戴口罩，很值得 」、「只為了解鎖不值得，但是買了應該會愛上其他功能，所以等Series 7 開賣吧」。





此外也有內行分析了3個勸敗原因，解釋手錶能過濾訊息，若習慣戴手錶後「真的回不去了」，例如查看LINE、簡訊、iMessenger、訊息與電話，只要抬起手看手錶，就知道有沒有拿手機出來，馬上處理的必要，而且在手錶看訊不會已讀，有訊息過濾或不漏接需求的必備；而藍芽聽音樂方面，音量、選曲直接在手錶操控，也是很方便；至於運動跟健康功能也相當實用，最後他也認為Apple Watch屬於消耗品，「買最基本的舊款就好」，沒有追逐最新款的必要。（編輯：楊智傑）



