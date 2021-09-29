「菇神」搶進市區另創品牌 首采鍋物慶開幕買千送500

台中市新社區知名景觀餐廳「菇神」，挾著米其林必比登推荐光環，搶進市區另創「菇神首采鍋物」新品牌，主打鮮採即食、美味加倍，完整呈現「養生之道，食在菇神」健康理念！且為回饋忠實粉絲，光輝十月好康大相送，消費滿千元送五百元餐券。

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以種植菇蕈類在新社起家的菇神景觀餐廳，走過疫情谷底，越挫越勇，在台灣大道二段99巷3號另創「菇神首采鍋物」餐廳，鎖定家庭及上班族客群，推出養生鍋物。首波主打原木家傳鍋、剝皮辣椒鹿茸菇鍋、酸筍土雞鍋、山珍海味蔬食鍋等四款湯底，消費者可依喜好做選擇。

▲菇神首采鍋物為讓消費者體驗鮮採即食好滋味，不定時會有桌邊服務，將仍種植在太空包的菇品送上桌，讓客人現採即食，新鮮破表。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.29)

菇神老闆林明順表示，四款湯底各有擁護者，其中原木家傳鍋是菇神創立以來，歷經十餘年不敗的超人氣湯品，選用種在木頭上的香菇，搭配數種乾燥菇類熬煮而成，湯色金黃、香氣濃郁味鮮美，一嘗難忘！

至於剝皮辣椒鹿茸菇鍋是最新研發，由來自五星級飯店大廚陳慶湧擔任菇神廚藝總監，帶領團隊反覆試做、精心研製而成，融合了剝皮辣椒的香辣及鹿茸菇的爽脆鮮，口感一絕。酸筍土雞鍋是採用南投竹山在地的酸筍，加上新鮮土雞調煮而成，很有媽媽味道，湯頭鮮香開胃，元氣十足。

▲「菇神首采鍋物」除了四款湯底任選外，配料、菜盤及肉品也開放單點，要吃再點，不浪費。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.29)

此外，為了讓消費者體驗鮮採即時的新鮮滋味，店內不定時有「桌邊服務」，將種在太空包上的各種菇類推至桌邊，讓客人親自採摘、下鍋烹煮，享受產地到餐桌零距離的鮮美口感。

菇神首采鍋物特色多，最好康的是「加量不加價」，顧客只需付開鍋費並達到低消，防疫期間，三款可無限續加的小菜，由服務生派送上桌，待解封後，小菜會改置餐檯上，任由顧客自由取用。其次，助菇神入選米其林必比登的功臣之一「銷魂花菇肉燥飯」，也是無限量供應，任你吃到飽！

▲菇神首采鍋物採開鍋制，四款湯底任選、肉燥飯加甜品是基本配餐，其它如肉品、配料等，想吃什麼再點，選擇性更多。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.29)

新品牌大手筆，歡慶開幕，「菇神首采鍋物」十月一整月，凡是來店用餐，無論是使用五倍券或現金付款，皆可享滿千送五百元餐券回饋，消費越多送越多，搶好康正是時候。