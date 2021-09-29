防疫鬆綁！桃取消電影院梅花座　4類休閒場所可申請復業

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鄭文燦表示，市府已向八大影城了解相關作為，本週即可取消梅花座限制；另請體育局與樂天桃猿隊研議，恢復桃園國際棒球場賽事，桃園國際棒球場最高容納2萬人，可開放1萬人入場觀賽，有助於球場恢復營運。
針對中央宣布包括電子遊戲場所、網咖、MTV、KTV、桌遊及麻將館等休閒娛樂場所將有條件開放，鄭文燦說明，桃園市採取申請制，業者須填寫復業申請書、切結書、從業人員達6成施打第1劑疫苗滿14天證明文件及名冊，在防疫指引公告後即可送經發局受理，經核准後可於10月5日起復業，如業者反映中央開放條件有窒礙難行之處，也請經發局彙整意見後向中央反映。
鄭文燦也提到，市民活動中心即日起可恢復活動，但仍不開放唱卡拉OK，市民活動中心及長照據點如有提供餐點，須以便當方式讓民眾帶回，不得於現場共餐，相關措施將視疫情狀況進一步檢討；至於社區關懷據點暨巷弄長照站、長青學苑等服務單位應完成查檢表後，報送社會局，經備查後可恢復服務，桃園目前已有98處關懷據點暨巷弄長照站、14處長青學苑恢復服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。