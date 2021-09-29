防疫鬆綁！桃取消電影院梅花座　4類休閒場所可申請復業

疫情逐步趨緩，中央也宣布將逐步放寬各類場域防疫管制措施，桃園市長鄭文燦今（ 29 ）日主持市政會議時宣布，桃園市電影院廳即日起取消梅花座限制，針對中央同意有條件開放的 4 類休閒場所，桃園將採申請制，經市府審核同意後可於 10 月 5 日起復業。

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鄭文燦表示，市府已向八大影城了解相關作為，本週即可取消梅花座限制；另請體育局與樂天桃猿隊研議，恢復桃園國際棒球場賽事，桃園國際棒球場最高容納 2 萬人，可開放 1 萬人入場觀賽，有助於球場恢復營運。

針對中央宣布包括電子遊戲場所、網咖、 MTV 、 KTV 、桌遊及麻將館等休閒娛樂場所將有條件開放，鄭文燦說明，桃園市採取申請制，業者須填寫復業申請書、切結書、從業人員達 6 成施打第 1 劑疫苗滿 14 天證明文件及名冊，在防疫指引公告後即可送經發局受理，經核准後可於 10 月 5 日起復業，如業者反映中央開放條件有窒礙難行之處，也請經發局彙整意見後向中央反映。