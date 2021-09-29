COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫鬆綁！桃取消電影院梅花座　4類休閒場所可申請復業

▲鄭文燦宣布，桃園市電影院廳即日起取消梅花座限制，中央同意有條件開放的4類休閒場所將採申請制，經市府審核同意後可於10月5日起復業。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦宣布，桃園市電影院廳即日起取消梅花座限制，中央同意有條件開放的4類休閒場所將採申請制，經市府審核同意後可於10月5日起復業。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-29 18:59:53

疫情逐步趨緩，中央也宣布將逐步放寬各類場域防疫管制措施，桃園市長鄭文燦今（29）日主持市政會議時宣布，桃園市電影院廳即日起取消梅花座限制，針對中央同意有條件開放的4類休閒場所，桃園將採申請制，經市府審核同意後可於105日起復業。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦表示，市府已向八大影城了解相關作為，本週即可取消梅花座限制；另請體育局與樂天桃猿隊研議，恢復桃園國際棒球場賽事，桃園國際棒球場最高容納2萬人，可開放1萬人入場觀賽，有助於球場恢復營運。


針對中央宣布包括電子遊戲場所、網咖、MTVKTV、桌遊及麻將館等休閒娛樂場所將有條件開放，鄭文燦說明，桃園市採取申請制，業者須填寫復業申請書、切結書、從業人員達6成施打第1劑疫苗滿14天證明文件及名冊，在防疫指引公告後即可送經發局受理，經核准後可於105日起復業，如業者反映中央開放條件有窒礙難行之處，也請經發局彙整意見後向中央反映。


鄭文燦也提到，市民活動中心即日起可恢復活動，但仍不開放唱卡拉OK，市民活動中心及長照據點如有提供餐點，須以便當方式讓民眾帶回，不得於現場共餐，相關措施將視疫情狀況進一步檢討；至於社區關懷據點暨巷弄長照站、長青學苑等服務單位應完成查檢表後，報送社會局，經備查後可恢復服務，桃園目前已有98處關懷據點暨巷弄長照站、14處長青學苑恢復服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀