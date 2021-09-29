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Toyz驚傳販毒！冤家統神反應曝光　上萬粉絲湧入：逆轉了

▲統神聽聞消息後，也立刻查詢相關新聞以及台灣針對毒品的相關法規，臉上的笑意雖然藏不住，但也沒有做出過多評論。（圖／翻攝浪LIVE統神直播）
▲統神聽聞消息後，也立刻查詢相關新聞以及台灣針對毒品的相關法規，臉上的笑意雖然藏不住，但也沒有做出過多評論。（圖／翻攝浪LIVE統神直播）

編輯中心/綜合報導

2021-09-29 20:49:42｜2021-09-29 20:53:03

《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz，今（29）日傳出涉販賣二級毒品大麻，遭台中地檢署帶回偵訊，並已向法官聲請羈押。而曾與Toyz有過紛爭的統神正在直播中，消息曝光更湧入上萬粉絲不斷大喊「風向逆轉了」。

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台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，並指揮彰化縣刑大昨晚至劉偉健位北部地區的住處執行搜索，將人帶回台中偵訊，認定其涉嫌販賣毒品大麻，至於販毒手法地檢署表示還要再進一步釐清，是否吸食則尚待檢驗結果出爐。

▲LOL前世界冠軍Toyz傳出因涉嫌販賣二級毒品大麻，遭警方帶回偵訊，稍早已向法院聲請羈押。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲LOL前世界冠軍Toyz傳出因涉嫌販賣二級毒品大麻，遭警方帶回偵訊，稍早已向法院聲請羈押。（圖／翻攝自Toyz臉書）
而過去Toyz曾因為遊戲工商與另一位直播主統神產生爭執，雙方更為此槓上，統神也被多數人認為邏輯敗北。然而今（29）日Toyz遭到台中地檢署帶回偵訊的消息曝光後，立刻有上萬位粉絲湧入統神直播，不斷留言「時間會還統神公道」、「又逆轉了，電競不死鳥」、「你才是真正的公道伯」。

而統神聽聞消息後，也立刻查詢相關新聞以及台灣針對毒品的相關法規，臉上的笑意雖然藏不住，但也沒有做出過多評論。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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