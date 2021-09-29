待業男暫做保全！家人卻嫌「沒出息」 理由曝光全場吵翻
俗話說「三百六十行，行行出狀元」，只要不做犯法之事，每種行業都值得敬重。就有男網友待業3個月後，決定先暫時當保全，卻遭家人嫌棄「沒出息」，理由曝光也引發網友論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 23:54:17
原PO在論壇Dcard上發文提到「小弟找想做的工作已經三個月了，實在不行只好去做保全，但家人卻說寧願你待業找工作也不要去做保全，理由是『讀到大學畢業還去做保全，真的很沒出息』，但我不解為什麼會沒出息，這也是工作啊！」
遭遇曝光後立刻有不少網友回應「保全幾乎沒升遷機會，大部分是退休養老用的，看到年輕人在做，不會覺得沒出息啦，就只是可能沒什麼未來目標，也不知道自己要幹嘛這樣罷了」、「職業不分貴賤，但收入有分高低」、「應該是要問你自己 你想要做這行20年，甚至是30年嗎」、「保全大部分養老用的…薪水夠生活，你年輕應該拚一下」。
但也有另一派人不認同「保全也沒甚麼沒前途的問題 現在案場很多，需求量高，對於保全的素質要求也越來越高」、「職業不分貴賤，只要為自己所做為負責任就好了」、「每個人都有適合的崗位，不要去聽別人怎麼說，你過得快樂，才是最重要的」、「保全好啊，很多人工作看起來光鮮，薪水也不一定比保全好」。（編輯：潘毅）