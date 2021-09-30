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交友軟體認識後狂聊「1話題」！全場秒判定：百分百詐騙

▲不少人平時生活繁忙，只能依靠交友軟體來認識異性。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人平時生活繁忙，只能依靠交友軟體來認識異性。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-30 00:15:02

不少人平時生活繁忙，只能依靠交友軟體來認識異性。就有一位男網友在上面認識一位女性，但聊天話題卻從生活瑣事轉變成投資相關，完整過程曝光也引發鄉民關注。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「前陣子在交友APP認識一個女生並加LINE，每天都會聊生活上的事情，直到這幾天問我有沒有在理財，然後就是開始說她跟叔叔買外幣賺錢。我們只有講過電話，唯獨視訊被她婉拒，她希望等熟一點再視訊」。

▲有網友看到地上有一張千元鈔票，興奮靠近一看，卻瞬間臉綠，真相也笑翻一票網友。（示意圖／取自《pixabay》）
▲不少網友認為，只要在交友軟體上有談到投資，基本上都是詐騙。（示意圖／取自《pixabay》）
原PO也開始疑惑「之前遇到詐騙的經驗，對方都會一直慫恿投資，甚至連電話也不講，但這次的對象每天都會跟我話家常，連我提到見面再說她也說好」，讓原PO難以判斷對方究竟是真心交友還是詐騙，決定上網求助。

完整經歷曝光後，立刻有不少過來人回應「扯到錢100%就是詐騙，不要心存僥倖」、「關鍵字投資、獲利，詐騙無誤」、「100%詐騙，詐騙集團也是有女的，絕對跟照片不符合」、「不如你把他投資的投資項目講出來 ，就知道是不是騙人的了」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低
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