Toyz火辣女友被起底！男友爆販毒「首發IG」 超狂背景曝
曾為《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz劉偉健，昨（29）日傳出涉販賣二級毒品大麻，經檢察官指揮遭警方逮捕，台中地檢署也證實劉偉健涉嫌販毒，震驚實況及遊戲圈。而在消息曝光後，Toyz的網紅辣妹女友也遭起底，不少網友紛紛湧入社群平台灌爆，其背景也引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 07:15:49
在Toyz販毒消息被捕之後，網紅女友「奈奈」也隨之被起底，擁有一對大眼與精緻五官以及火辣身材的奈奈，在IG也有超過四萬名粉絲追蹤，7月底時才曬出與Toyz的合照寫下「男人主動要求合照，這麼難得的事情值得我紀念一下」，可見戀情打得火熱。
而網友在事件發生後，也前往奈奈的IG查看動態，發現奈奈並未針對男友的醜聞發表聲明，而是曬出穿著黑色勁裝站在車子前面業配宣傳文，絲毫沒有要對此事做出回應，讓許多網友留言表示「真的不說一下事情嗎？身為女友會不知道？」、「知道Toyz販毒的事情嗎？不要包庇耶」，但目前該貼文已被設置不能留言且看不見留言內容。
事實上，奈奈除了男友Toyz是知名度超高的實況主外，背景來頭也不小，父親是「台灣賽車教父」的陳俊杉，自1989年開始參加國際比賽，為目前國內最資深的國際級職業車手，所主導的AAI首度將台灣車隊推向國際，奈奈因為受到父親影響，在年僅16歲的時候跳級Formula Master測試，當天跑出接近職業車手的成績。（編輯：張嘉哲）