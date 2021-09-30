用過安卓回不去iPhone？他苦喊「3點」被讚翻：中肯到爆
一年一度的蘋果發表會15日登場，其中備受各界矚目的iPhone 13系列曝光，隨即吸引大批果迷爭相搶購；不過，卻有網友在PTT八卦版提到，用過安卓（Android）系統就真的很難回去iPhone了嗎？貼文曝光引發熱議，釣出過來人親吐真實感受。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 08:21:20
原PO表示，聽說從iPhone跳過來安卓，幾乎都回不去了，並稱「有一大堆不方便，像是wifi分享、長截圖、拍照美化，或是通話錄音等」，因為本身沒用過iPhone，所以感到好奇。
對此，有網友回應貼文分享，人生第一隻智慧型手機就是iPhone，剛拿到很高興，但沒幾個月就覺得很不適應，同時整理3大差異：
1.換鈴聲麻煩，難怪拿iPhone的幾乎都用預設鈴聲
2.看不懂的iTunes，永遠搞不懂時間膠卷跟iCloud是什麼關係
3.沒有返回鍵，只有一個人人都說按了會壞要改用小白點的HOME鍵
網友看完紛紛回應「中肯到爆炸！我都很懷疑為什麼這麼紅」、「安卓很方便」、「對需要用手機傳輸的人來說，真的麻煩，我本來也想換iPhone ，有一天聽人說傳檔案很麻煩，就不打算換了」、「小白點真的很擋畫面」；不過，也有另一派網友認為「從安卓跳iPhone再也沒回去過」、「用過蘋果玩遊戲，就覺得安卓很不耐用」、「現在安卓越改越像iPhone了」。（編輯：賴詠璿）