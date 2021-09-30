iPhone「1功能」消失！全場臉綠三年：蘋果實在有夠大膽
iPhone年年推出新機款，每次的更動都讓果粉相當興奮，而這次iPhone 13系列新機，雖然被各界批評更新幅度不大，但依舊銷售量驚人。不過，就有網友討論「大家為什麼都不接受iPhone就是沒有Touch ID的事實啊？」貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 08:19:08｜2021-09-30 08:27:36
原PO在PTT貼文指出「近期在發表電源鍵指紋辨識的iPad Air之後，隨後的M1晶片iPad Pro依舊維持Face ID，很明顯蘋果就是定位高階iPad跟iPhone產品就是要推Face ID，不會因爲你小小島國戴口罩不方便就改回來Touch ID，不管是什麼機型，都可以看出蘋果個產品都是往Face ID的方向走，在沒戴口罩的情況下，Face ID解鎖更快也能強化前鏡頭的拍照錄影功能，為何一定要將兩個功能一樣的模組，都放在手機上？到底有啥好吵？」
貼文一出，網友紛紛回應「重點不是功能消失，重點是你身為手機龍頭，別人做得到你為啥不行」、「之後肯定會有Touch ID，蘋果還在擠牙膏而已」、「螢幕下Touch ID之後肯定還是會有，只是時間早晚」、「我已經崩潰三年了....Touch ID末代是iPhone 8，以為今年會有，結果還是沒，無奈」、「因為指紋就是比Face ID好用，有好用的幹嘛用爛的」、「真心覺得指紋好用....Face ID真的超難用」、「螢幕下指紋那麼香，推出肯定賣爆好不好，蘋果在擠牙膏而已」、「蘋果這次擠牙膏擠一點點，說實話真的蠻大膽，粗估14或15肯定有螢幕下指紋辨識」。
而針對這次iPhone 13依舊沒有螢幕下指紋辨識功能，知名Youtuber Joeman日前開箱iPhone 13系列機時就坦言「當初問大家，最希望iPhone 13有什麼功能，結果大家都留言說要Touch ID，然而這次，蘋果依舊還是不給，蘋果膽子也真的是很大喔！大家都想要的東西卻不給！」Joeman也直言「在技術上肯定是有難度，但依照蘋果的實力，絕對做得到，因為現在主流的安卓旗艦機都有這項功能，這無疑就是一種擠牙膏的行銷手法」。（編輯：張嘉哲）