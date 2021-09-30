外國人對發票爽中1千！「下秒獎金歸零」 台人愣：抱歉
統一發票每兩個月就會開一次獎，經常傳出有人到超商買個飯糰、飲料就中了千萬大獎，不少人每次開獎後，都會興奮對獎，盼自己成為那個千萬幸運兒。而最新一期7、8月發票號碼開出之後，就有一名國人也開心對獎，對到「中四碼」的一千元獎項，結果下秒卻發現獎金歸零，其原因引發台灣人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 08:50:40｜2021-09-30 08:52:09
一名來自印尼旅居台灣的網友在抖音（Tik Tok）貼文表示「自己七八月的發票對獎之後，發現有一張的後四碼對中獎號，喜獲一千元的獎項，不過後來卻發現自己根本沒中獎」因為她對的號碼是一千萬大獎的號碼，根據規則，一千萬的大獎號碼，要對中全部才算中獎，並沒有所謂對中末幾碼可以領獎的事實。
貼文一出，網友紛紛回應「抱歉....這一千萬的要對中全部才有獎」、「這個沒中喔」、「空歡喜一場」、「號碼對心酸的」、「沒有中喔，一千萬要全部都對中」、「只能對第三區跟第四區，第一區要全部都中才可以領獎.....」、「差點財富自由」。
事實上，這種對發票的糗事不只外國人會搞錯，先前《NOWnews》也曾報導『中200衝銀行換！行員驚「帥哥你這1千萬的」 男下秒GG了』，文內一名台灣網友也是以為自己中兩百元的發票獎項，結果銀行行員告知「帥哥，你這是一千萬的兌獎號碼，要全中才有獎項喔，只中三碼獎金是零元」，讓該名網友非常尷尬。（編輯：張嘉哲）