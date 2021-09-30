被派去好市多買肉！尪挑「雞鴨豬牛魚」共3盒 網全愣了
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。近日，就有網友分享，老婆交代他買一點肉回家，便買了「雞鴨豬牛魚」共3盒，但網友看到推車裡的商品，不禁直呼「回家跪算盤了」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 10:20:53
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，老婆日前交代自己去好市多買一點肉，於是他決定買3盒熟食回家，並開心地對老婆說「雞、鴨、豬、牛、魚都買了一點，還千元有找」。
從照片中可以看到，推車裡的熟食分別是可頌三明治、壽司、鴨腿，原PO解釋，可頌三明治有雞肉片、牛肉片、豬肉片，再搭配上鮭魚壽司、蜂蜜櫻桃鴨腿，這樣應該有滿足老婆的要求，最後也忍不住說「其實都是我自己愛吃的」。
貼文曝光後，網友們反而替原PO擔心，紛紛留言驚呼，「這樣不會挨揍嗎」、「這個回家會被白眼、跪算盤」、「她要生的你買熟的，應該會被踹飛」、「感覺回家要跪算盤了」、「我覺得你死定了！」、「感覺你求生意志不夠強烈了」。事後，原PO也在留言回應「安全下莊…目前沒事，正在用餐」。（編輯：許智超）