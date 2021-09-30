他見LINE傳訊「2習慣」火大！鄉民全崩潰 這符號也中槍
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到「哪種聊天訊息會讓人火大？」並透露最不喜歡「疊字」和「肥宅式聊天」，更有許多網友點名「1標點符號」也顧人怨。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 12:52:39
原PO表示，傳訊息「字句都有疊疊詞」跟「肥宅式聊天訊息」，這兩種都會讓人感到不悅，他對於「肥宅式聊天」比較不能接受，也不少人對於「字句有疊疊詞」不能接受，認為很做作，兩者都有非常大的缺點，不禁好奇詢問廣大鄉民「如果這兩個要挑出最令人不悅的，一時之間還真的挑不出來，你們的看法又如何？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好喔喔」、「喜歡疊字字錯了嗎」、「不知道wwwww（歪頭」、「打一堆wwwww的真的噁心嘔嘔嘔」、「看不懂拒絕，一直騷擾更令人火大」、「？」「（歪頭（摸頭（燦笑」、「不知道（笑」。
不過，也有網友表示，一整排的驚嘆號也令人十分反感，「很多驚嘆號的」、「驚嘆號一堆的」、「我也不知道！！！！！！」（編輯：賴詠璿）