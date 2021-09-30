憑直覺選一張塔羅牌　測「今年秋冬你有機會結束單身嗎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
牌l
選擇到這組牌的朋友，今年秋冬要找到適合發展的戀愛對象機會就比較低，原因不是來自於自己的桃花運勢不好，而是因為現實生活的忙碌，可能是工作、生活或學業，讓自己雖然想認識對象，結束單身生活，但偏偏有機會認識人或朋友有機會幫你介紹對象時，都會因自己生活忙碌而沒有太多意願去認對象，或是認識了之後，卻不太有心思在和對方相處及互動，讓對象就這樣錯過了，選到這樣的牌組會因為生活的忙碌而繼續單身。
牌ll
選擇到這組牌的朋友，2021年的秋冬要認識對象結束單身會比較波折一點，因為這樣的牌組多半代表的是積極與互動，但卻偏向朋友間的關係及緣分，所以奧斯老師會說在今年秋冬兩季要認識對象，看起來沒有太大的問題，也有望多認識一些朋友，但偏偏關係就真的只是朋友而已，比較沒機會向感情的方向去發展，有可能一開始互動還不錯,但關係漸漸地就往朋友的方向推進，到最後和新認識的對象就成了聊得來的朋友，少了情感之間的互動，選到這張牌組，有機會認識新朋友，但無法發展成戀人。
牌lll
選擇到這組牌的朋友，多半代表的是情感互動與相處，所以的確有機會認識對象成功脫單，當然這時候的你，一定會挺好奇要往哪個方向去找對象？而這對象又會出現在哪裡呢？這樣的牌組多半代表的朋友或是網路，比較不會是工作上或生活中的人，這樣的桃花多來自朋友聚會或是朋友幫你介紹的對象，有機會從認識朋友發展感情唷！另外，網路桃花會建議嘗試一下交友軟體，當然奧斯老師要說，交友軟體上的人參差不齊，因此在認識後，回到現實後的互動就要好好觀察並相處。
牌lV
選擇到這組牌的朋友，2021年的秋冬結束單身機會還挺高的，畢竟這樣的牌組多半代表的是希望成真與目標前進，所以有相當高的機會在秋冬找到可以長遠發展的對象，也因為這張牌組有著共同努力的涵義，奧斯老師甚至會把秋冬認識的對象，歸類在你的正桃花裡頭，而要往哪方向去找呢？奧斯老師建議，朝工作方向去尋覓看看，當然不是說一定要跟同事在一起發展職場戀情，也有可能是同事幫你介紹或是客戶幫你介紹，甚至是因為工作而認識的人，都有機會在2021年的秋冬發展一段戀愛關係喔！（編輯：許苡晴）
※本文由《奧斯塔羅》授權提供，未經許可請勿轉載