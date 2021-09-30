台北到板橋幹嘛搭高鐵？他驚「狠角色」 眾抖原因：划算
經常我們要往返南北時，會選擇搭高鐵，雖然票價較貴，但因為快速的特性，依舊有大批民眾願意花錢乘坐，不過，你聽過有人在距離相當近的狀況也會選擇高鐵搭乘嗎？近日，就有網友討論「從台北搭高鐵到板橋的人到底在想什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 14:32:19
原PO在PTT貼文指出「有些人會從台北搭高鐵到板橋，或者是從台北到南港，這樣的用意是想要炫耀自己的財力嗎？明明台北、南港、板橋都在捷運板南線上也不用轉車，還故意這麼搭，很明顯是個狠角色吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「舒適度跟擁擠度真的有差」、「台北到板橋捷運25元，高鐵也才40，其實不貴，再者舒適度和擁擠度差很多，如果捷運也想搶這些旅客，或是這些旅客有一定使用量，可以把其中一節車廂改裝成類似自強號，讓乘客加價搭乘」、「台北-南港高鐵幾乎沒人，捷運火車擠爆，速度又比較快」、「速度更快更舒適，多花15元我願意」。
而根據捷運公司票價來看，從台北到板橋的票價為25元，行駛時間為13分鐘；而高鐵台北到板橋則為40元，行駛時間為8分鐘，由於捷運經常人擠人，尤其尖峰時段更不用說，也由於板橋以及台北都屬於三鐵共構，因此無論搭乘哪種運輸工具，下車都直接抵達車站，因此有人也寧願多花15元，可以有位置坐而且舒適又快。（編輯：張嘉哲）