COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台北到板橋幹嘛搭高鐵？他驚「狠角色」　眾抖原因：划算

▲高鐵是台灣南北往來重要的交通工具之一，因其便捷快速的特性，載客量也非常之多。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲高鐵是台灣南北往來重要的交通工具之一，因其便捷快速的特性，載客量也非常之多。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-30 14:32:19

經常我們要往返南北時，會選擇搭高鐵，雖然票價較貴，但因為快速的特性，依舊有大批民眾願意花錢乘坐，不過，你聽過有人在距離相當近的狀況也會選擇高鐵搭乘嗎？近日，就有網友討論「從台北搭高鐵到板橋的人到底在想什麼？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「有些人會從台北搭高鐵到板橋，或者是從台北到南港，這樣的用意是想要炫耀自己的財力嗎？明明台北、南港、板橋都在捷運板南線上也不用轉車，還故意這麼搭，很明顯是個狠角色吧？」

▲疫情仍嚴峻，面臨就快到來的端午連假，仍有人選擇搭高鐵、台鐵返鄉，對此，律師呂秋遠就呼籲「不想讓端午節變成清明節、中元節的話，趕快給我退票」。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲網友不解為何有人要從台北搭高鐵到鄰近的板橋。（圖／台灣高鐵公司提供）
貼文一出，網友紛紛回應「舒適度跟擁擠度真的有差」、「台北到板橋捷運25元，高鐵也才40，其實不貴，再者舒適度和擁擠度差很多，如果捷運也想搶這些旅客，或是這些旅客有一定使用量，可以把其中一節車廂改裝成類似自強號，讓乘客加價搭乘」、「台北-南港高鐵幾乎沒人，捷運火車擠爆，速度又比較快」、「速度更快更舒適，多花15元我願意」。

而根據捷運公司票價來看，從台北到板橋的票價為25元，行駛時間為13分鐘；而高鐵台北到板橋則為40元，行駛時間為8分鐘，由於捷運經常人擠人，尤其尖峰時段更不用說，也由於板橋以及台北都屬於三鐵共構，因此無論搭乘哪種運輸工具，下車都直接抵達車站，因此有人也寧願多花15元，可以有位置坐而且舒適又快。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀