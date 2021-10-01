影／載一台娃娃機送說唱之神 狗哥驚爆：不做音樂了！
夾娃娃機在台灣相當普及，由於其技術含量以及以小博大的元素，讓許多人愛不釋手，甚至有不少人藉此題材拍成影片，收穫高流量並成為網紅。Youtube頻道「含羞草」就是夾娃娃的高手，這次他們要親自送上一台娃娃機到饒舌歌手「Mc Hot Dog（熱狗）」的家中，到底熱狗收到以後會有什麼反應呢？
影像中心/綜合報導
2021-10-01 12:00:00
影片一開始，熱狗就對含羞草的行動相當意外，更表示自己過去就有想放娃娃機在家裡的想法，但礙於裝潢設計師的阻撓，才不得不放棄，現在有種美夢成真的感覺。而在簡單的佈置安裝後，含羞草也開始指導熱狗如何成為台主，讓他女兒回家時有新的娛樂。
含羞草說，要成為一個台主，首先要了解台主的思維就是賺錢，所以在設計上都會有很多小撇步，比如說軟墊下杯子的高低、爪子的力度、保夾額度、擋板高低等等，都是要考慮進去的，而且自己也必須要知道一些夾娃娃的技巧，才能反制厲害的玩家，這種攻防戰相當有趣。
影片最後，熱狗再度強調，含羞草送娃娃機的行為真的讓他感覺很夢幻，因為一開始看到還以為只是拍片使用，還是會搬走，結果是直接送他，實在是大方又有趣，而含羞草也笑著表示，希望熱狗自己在家能多多練習，出去外面玩別的機台才不會被電。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：含羞草
原始影片：https://youtu.be/m0ND2OwMw5g