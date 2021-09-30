新車買半年後悔！他困惑「試駕都沒問題」 內行秒揭關鍵
不少人因為通勤需要買車，現在各家車廠必備試駕服務，提供客人購買前先體驗駕駛手感。不過就有車主試駕後購車，只過半年就後悔，原因曝光也掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 16:59:24
原PO在論壇PTT上發文提到，「人生第一台車開了半年，大多都是在市區行駛，但越來越覺得變速箱有點雷，收油了卻進檔，山路上坡還是進檔，整個很笨，什麼都不差的一台車，就被這個部件害到。重點是這個問題，當初在市區、國道試駕時完全沒發現，可能我菜也有關，因此想請問各位試駕時面對一台完全沒開過的車，要注意哪些方面比較好？」
問題曝光也吸引不少苦主回應「20分鐘試車時間要感覺出問題，真的是專家才做得到」、「我也覺得試駕試不出細節，很多都是當下的感覺而已」、「真的要持有一陣子後，有些小缺點才會浮現」、「最直覺的是加速性能跟懸吊舒適度，其他什麼底盤、指向、變速箱，都要試過比較多車才有感」。
另外也有內行點破關鍵處，「試駕一律說要試高速+市區+山路，不給試就再考慮吧」、「看你在意的點啊！像你這種就要去試山路。 其實多去幾間，試駕同一款車、開不同路線也是ok」。（編輯：潘毅）