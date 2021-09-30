北漂4年從「領25K變百萬年薪」！男曝勵志經驗：只要堅持

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退伍後原PO考上中部的大學夜校，開啟半工半讀的生活，打工薪水要付學費還要過生活，而爸爸每個月最支援3千生活費，其他都要兒子靠自己，就這樣撐到了畢業。
沒想到畢業後才是惡夢的開端，原PO與當時的女友一同北上找工作，最終進入一間派遣公司，為了表現出自己肯學的積極態度，他更向主管表示「什麼難的工作都能做」，但因為手腳太慢，績效未達標準，而被辭退，與此同時他與女友的感情也生變分手。
在雙重打擊之下，原PO仍沒有灰心喪志，更成功找到一份軟體工程師的工作，從基層學起，每天日以繼夜地加班，下班後又繼續增進新技術、技能，忙到連今天星期幾都不知道，甚至還遇到失眠的困擾，但他仍積極學習，之後換了3間公司，短短4年的時間薪水從25K提高到9萬多，年薪110萬。
原PO回想起整個經歷也不禁感慨，「一路走來，我真的不知道我該感謝誰，也許我該感謝的是栽培我的公司。你如果和我一樣，是在逆境中求生存，我想給予彼此一句『加油』，生活會因為自己的努力而慢慢有所改變，只要你堅持」。
不少網友看完後也紛紛回應，「有志者事竟成，值得學習」、「你真的很努力，至少你沒有怨天尤人就很棒了」、「太勵志了，恭喜你走到想要的位置」；但也有人質疑「你的故事真的傳奇到我覺得像掰的」、「可以交代一下你努力的過程嗎」。（編輯：潘毅