防誤打原液意外　桃市國中施打BNT設「疫苗稀釋站」

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市長鄭文燦上午前往中壢國中視察接種情形時指出，全市共有13萬3032位12歲至17歲學生符合BNT疫苗接種資格，施打意願高達97%，第一階段高中（職）及五專部份，共有5萬5890位學生完成接種，接種情況良好，缺課率也持續降低。目前桃園市另外還有AZ、莫德納、高端等3種疫苗接種計畫正在進行中，若疫苗如期到位，預計在10月底前，桃園市第一劑疫苗覆蓋率會到達7成、第二劑疫苗覆蓋率會將近3成。
中壢國中校長江樹嶸說明，學校共有1521位學生符合接種資格，其中1399人有意願接受入校接種疫苗、28位選擇自行至醫療院所預約施打、94位因體質因素不適合施打。今日負責接種作業的醫療團隊特別設置「疫苗稀釋站」，由專責護理人員將每瓶0.45毫升的疫苗，加入1.8毫升的生理食鹽水稀釋，每瓶疫苗再抽取成6劑供學生施打，確保疫苗稀釋不發生錯誤。而中壢國中採取「到班施打」方式，由醫護人員分兩條動線逐一進入班級施打，同學從接種疫苗到後續休息觀察都能坐在自己的位置上，精準施打且效率高。
由於公費流感疫苗明（10/1）日開始施打，鄭文燦提到，流感疫苗需與其他疫苗間隔7天，因此第一劑BNT疫苗施打後，會規劃施打流感疫苗，之後再進行BNT二劑施打，由各學校安排接種時程。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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