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好市多員工「停車場狂彎腰」！真實用意曝　客狂讚：貼心

▲有女網友開車到美式賣場，卻發現有工作人員在「停車場狂彎腰」，而這動作的背後用意曝光後，也獲得不少客人的稱讚。（圖／翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲有女網友開車到美式賣場，卻發現有工作人員在「停車場狂彎腰」，而這動作的背後用意曝光後，也獲得不少客人的稱讚。（圖／翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-30 21:07:57｜2021-09-30 21:08:51

美式大賣場「好市多」商品種類獨特，總是吸引不少民眾前往購物。就有女網友開車到美式賣場，卻發現有工作人員在「停車場狂彎腰」，而這動作的背後用意曝光後，也獲得不少客人的稱讚。

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原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文提到，「今天到好市多一趟，在停車場時，發現有工作人員狂彎腰，這是在做消毒？還是其實另有作用？」

▲汽車輪胎胎紋深度不足會影響行車安全，因此早已被納入定期檢驗的項目之一。（示意圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲汽車輪胎胎紋深度不足會影響行車安全，因此早已被納入定期檢驗的項目之一。（示意圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文隨後立刻有內行網友解答「手電筒打光，看輪胎胎紋跟胎壁狀況，如果狀況不好的會寫張單子夾在前檔雨刷，希望你到輪胎部門光顧」、「有些駕駛開到胎紋沒了都沒發現，這幫你檢查真的很貼心」、「檢查胎紋深度，順便拉個生意」。

而根據「道路交通安全規則」規定，汽車輪胎胎紋深度納入定期檢驗的項目之一，因為「輪胎胎紋不足通過積水路面會產生水漂現象」，進而產生危險。若胎紋深度不足1.6公釐，則車主必須在限期一個月內進行換胎改善與複檢，屆期仍未修復並申請覆驗或覆驗仍不合格者，將依《道路交通管理處罰條例》第17條第2項規定吊扣其牌照。（編輯：潘毅）
 

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