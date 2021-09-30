男開貨車載女友！下秒被嫌「社會底層」 網見內幕卻搖頭
情侶交往後，總會因為價值觀的差異產生爭執。就有一位家中從事傳統產業的男網友訴苦，自己因為開貨車去載女友，就遭對方嫌棄是「社會底層」，其中內幕曝光後，也讓眾多網友紛紛搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 22:21:24｜2021-09-30 22:22:34
原PO在論壇Dcard上發文提到，「因為我們家是比較傳統產業，家裡大部分都是貨車、轎車只有兩台。有天女友去同學會，因為結束後有點晚了，決定去載她回家，結果當時家裡轎車都被開出去了，所以我只好開貨車去載她，到場後她臉整個臭掉，一路上要聊天，她也都不講話」。
到家後女友才氣憤地開口「為什麼要開貨車接我，很丟臉、很俗，其他朋友的男友都開轎車來，不想讓別人認為我男友是社會底層的人」，更誓言「以後不會再坐貨車」。
女友的激烈反應也讓原PO困惑「這是什麼奇怪的刻板印象？今天在場的車子，明明是這貨車最貴耶，要150萬，貨車到底怎麼了？」但最後兩人也經過一番溝通後互相道歉和好。
然而過程曝光後，不少網友也搖頭直言「不是說貨車很低俗，就是有點不適合那個場所，女友的用詞是有點過度，就像你帶你女友去參加喜慶，穿著不適合喜慶的衣服，就算那套衣服要幾萬，不適合就是不適合」、「因為是去同學會載她吧，就算她心裡不介意，也要幫她在乎會不會被人家說閒話，如果是平常去家裡載她之類的倒還好」、「你觀念沒問題，但同學會這種東西跟戰場一樣，大家都會帶上最好的傢伙跟最美的妝，因為是久久見一次，其實沒有太暸解對方，才要盡量營造出好印象，不然就是淪為茶餘飯後的話題，而男朋友開貨車來載這件事，可能真的會被說個一年半載的閒話」。
但也有人認為，「用開什麼車去評斷一個人是怎樣的人，這觀念真的不行」、「什麼叫做社會底層，有人載就很好了，不爽什麼，通常家裡有很多台貨車的都是大生意人欸」、「那個歧視性發言就很母湯，心態有問題」。（編輯：潘毅）