準備離職卻被經理加薪！女喊「沒勇氣走了」 眾揪2重點
進入職場後，多數人最重視的就是薪資待遇及福利，更有人會選擇以離職跳槽來做為加薪捷徑。然而就有女網友遭遇到「兩難局面」，完整過程曝光也掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 23:03:29
原PO在論壇Dcard上發文提到，「本來已經下定好決心要跟公司提離職了，結果今天經理叫我過去，說下個月要幫我加薪、升級，這也來的太不是時候了吧，我直接變俗辣，不敢提離職」。
她也補充目前工作的情況，「這份工作是真的沒有想待下去，薪水也不高，對工作內容也沒有熱誠，只是突然幫我加薪，離職這句話真的很難開口，請問大家有什麼好辦法嗎？」
貼文曝光立刻有過來人揪出重點「加薪有超過新工作就留，沒有就走」、「新工作有著落了嗎？待遇比加薪後更好的話，離職信丟出去」、「加太少直接辭，我離職前一個月公司才幫我加三千，也是照離」、「看看發展性，沒有辦法替下一個工作加分那乾脆離職」。
另外也有不少人感慨，「有些公司寧願薪水給高給新人，然後舊人不加薪然後離職，也難怪越來越爛」、「我當初也是，跟主管說要談談，還沒說要離職，對方就說要加薪8千，我不爭氣的留下來了」、「當面提比較禮貌，你可以說謝謝你的好意，但是我另有人生規劃了」。（編輯：潘毅）