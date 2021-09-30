COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

準備離職卻被經理加薪！女喊「沒勇氣走了」　眾揪2重點

▲進入職場後，多數人最重視的就是薪資待遇及福利，更有人會選擇以離職跳槽來做為加薪捷徑。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲進入職場後，多數人最重視的就是薪資待遇及福利，更有人會選擇以離職跳槽來做為加薪捷徑。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-30 23:03:29

進入職場後，多數人最重視的就是薪資待遇及福利，更有人會選擇以離職跳槽來做為加薪捷徑。然而就有女網友遭遇到「兩難局面」，完整過程曝光也掀起眾人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到，「本來已經下定好決心要跟公司提離職了，結果今天經理叫我過去，說下個月要幫我加薪、升級，這也來的太不是時候了吧，我直接變俗辣，不敢提離職」。

她也補充目前工作的情況，「這份工作是真的沒有想待下去，薪水也不高，對工作內容也沒有熱誠，只是突然幫我加薪，離職這句話真的很難開口，請問大家有什麼好辦法嗎？」

▲根據人力銀行調查，2019年共有38.9%企業會調薪，平均調幅3.65%，其中，軟體網路業、金融業加薪幅度最高。（圖／NOWnews資料照）
▲不少人認為，提出離職後公司才提出加薪，必須考量幅度已經發展性。（圖／NOWnews資料照）

貼文曝光立刻有過來人揪出重點「加薪有超過新工作就留，沒有就走」、「新工作有著落了嗎？待遇比加薪後更好的話，離職信丟出去」、「加太少直接辭，我離職前一個月公司才幫我加三千，也是照離」、「看看發展性，沒有辦法替下一個工作加分那乾脆離職」。

另外也有不少人感慨，「有些公司寧願薪水給高給新人，然後舊人不加薪然後離職，也難怪越來越爛」、「我當初也是，跟主管說要談談，還沒說要離職，對方就說要加薪8千，我不爭氣的留下來了」、「當面提比較禮貌，你可以說謝謝你的好意，但是我另有人生規劃了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀